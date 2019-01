Tärkeintä ymmärtää kokonaisuus

Kierrämme kehää avaruudessa tietämättä ihmiskuntana lopulta juuri mistään mitään. Tieteen piiri on hyvin rajallinen, ja todella äkkiä mennään uskonasioiden puolelle.

Mutta siitäkään vähästä tiedosta, minkä järjellä todeksi uskomme, emme osaa pitää huolta. Olemme tällä hetkellä hyviä yksityiskohdissa, mutta huonoja kokonaisuuksissa.

Meillä on internetin ansiosta mahdollisuus järjestää yksityiskohtaista tietoa ymmärrettäviin kokonaisuuksiin niin, että se tulee helposti ja edullisesti lähes kaikkien saataville. Tätä emme kuitenkaan ole vielä tehneet. Nyt tieto jonka ihmiskunta on saanut kerättyä vuosituhansien aikana, on internetissä suloisessa sekamelskassa.

Isojen ongelmien ratkaisu vaatii kokonaisuuksien hahmottamista. Tärkeä tehtävä maailman ongelmien ratkaisussa, on siis tehdä maailmasta helpommin hahmotettava. Se on edellytys sille, että tulevilla sukupolvilla ei mene liian kauan nykyisen tietämyksen haltuun ottamiseen.

Tuon tietämyksen päälle, kun pitäisi lyhyen ihmiselämän aikana ehtiä vielä – ongelmien ratkaisemiseksi – keksimään ja rakentamaan uuttakin.

Juho Satti

yrittäjä

Leppävirta / Otaniemi