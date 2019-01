Hyljevahingot puolittuneet 10 vuodessa

Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistun uutisen mukaan hylkeiden kalastajille ja kalankasvattajille aiheuttamat vahingot ovat kasvaneet (MT 14.1.).

Väitteen paikkansapitävyys riippuu tarkasteluvälistä: On totta, että hylkeet aiheuttavat nykyään enemmän harmia kalastajille ja kalankasvattajille kuin 1990-luvulla.

Vahingot eivät kuitenkaan ole kasvaneet pitkään aikaan – päinvastoin.

Luonnonvarakeskuksen mukaan hylkeiden aiheuttamat vahingot olivat suurimmillaan vuosina 2006–2008 ja ovat sittemmin lähes puolittuneet.

Harmaahylkeiden eli hallien lukumäärä ei ole kasvanut Suomessa vuoden 2006 jälkeen, vaan laskentakanta on pysynyt noin 10 000 yksilön tasolla.

Toinen merialueellamme uiskenteleva hylje, itämerennorppa, on Itämeren suojelukomission uhanalaiseksi luokittelema. Sen aikoinaan vahva Saaristomeren kanta on enää 200–300 yksilöä, siis pienempi kuin saimaannorpan. Itäisen Suomenlahden norppakanta on vieläkin pienempi.

WWF odottaakin meneillään olevalta merihylje­kantojen hoitosuunnitelman päivitykseltä vahvoja toimia itämerennorpan hyväksi. Itämerennorpalle tulee laatia suojeluohjelma.

Hyljevahinkojen torjumisessa saavutetaan hyviä tuloksia täsmätoimin, esimerkiksi hylkeenkestävillä rysillä. Lisäksi hyljevahingoista maksetaan – ja tulee myös WWF:n mielestä maksaa – kohtuullisia korvauksia.

Petteri Tolvanen

ohjelmapäällikkö

Antti Halkka

merihyljetyöryhmän puheenjohtaja

WWF