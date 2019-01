Tilojen vakuutusvero pois, tukea myös vakuutusmaksuihin

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo kertoi (MT 16.1.), että Suomessa poistuu väliaikaisesti 2027 loppuun asti 24 prosentin vakuutusmaksuvero kasvituhooja- ja satovahinkovakuutuksilta.

Vakuutusmaksuvero on täysin ylimääräinen kustannus. Se ei ole vähennyskelpoinen kuten esimerkiksi arvonlisävero on, vaan lisää suoraan tuotantokustannuksia yli miljoona euroa vuodessa kotieläintuotannossa.

Miksi vakuutusmaksuvero ei poistu kotieläinten ryhmäeläintautivakuutuksilta?

Valtionvarainministerin omassa vaalipiirissä on vahvaa monipuolista kotieläintuotantoa, eli moni odottaa vastausta ennen vaaleja.

Teemme ilmaista kansaterveystyötä esimerkiksi salmonellan nollatoleranssilla kotieläintiloilla. Tähän tarvitsemme ryhmävakuutusta.

Hyvä huomioida, että Ruotsissa valtio maksaa 60–70 prosenttia salmonellasaneerauksista. Meillä kotieläinketju maksaa saneerauksista miljoonia euroja vuodessa itse vakuutuksen kautta. Lisäksi maksamme vielä vakuutusmaksuveron.

Monessa EU-maassa ei ole puhettakaan vakuutusmaksuverosta ,vaan valtio maksaa esimerkiksi Latviassa 70 prosenttia eläinten, kylvettyjen kasvien ja muun kasvuston vakuutusmaksuista tukena.

Jos vakuutukset noudattavat EU:n yleisiä riskienhallintaehtoja, komissiolta ei tarvitse erikseen hakea lupaa, vaan raportointi jälkikäteen riittää. Enimmäistukiprosentti vakuutusmaksuille on 70 prosenttia.

Meille suomalaisille on taas edessä AB-alueen sika- ja siipikarjatalouden viitetuen uudelleen neuvottelu. Tuki on joka kerta alentunut erilaisilla torjuntavoitoilla Brysselissä. Sen sijaan EU:n sääntöjen mukainen vakuutusmaksutuki pitää vain jälkikäteen raportoida komissiolle.

Vakuutusmaksuveron poisto ja seuraavana vaiheena vakuutusmaksun EU-sääntöjen mukainen tuki kohdistuisivat lähes kokonaan aktiivituotantoon ja päätoimisiin viljelijöihin.

On täysin utopistista kuvitella, että voisimme viedä elintarvikkeita ulkomaille, jos alkutuotantomme kulut ovat valtion toimesta huomattavasti kilpailijamaitamme korkeammat – on kyse sitten työntekijöiden palkkakuluista, hyvinvointisäädöksistä tai salmonellasta. Minusta yhtälö on mahdoton.

Odotankin monien muiden tavoin saavani vastauksen esittämääni kysymykseen valtionvarainministeri Petteri Orpolta.

Timo Pirilä

sikatalousyrittäjä

Uusikaupunki