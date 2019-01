Hallinto-­oikeus ei mennyt asian ulkopuolelle

Maaseudun Tulevaisuus julkaisi koko sivun jutun, jonka otsikossa kerrottiin navetan ympäristö­luvan käsittelyn kestäneen kaksi vuotta ja poikineen turhan kiellon (MT 2.1.). Kysymys oli Tammelassa sijaitsevan maatilan eläinsuojan ympäristö­luvasta ja sen käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa.

Artikkelin alaotsikkona oli seuraava teksti: ”Hallinto-­oikeus lisäsi ympäristölupaan ehdon, jota valituksessa ei edes vaadittu.”

Tätä asiaa on artikkelissa käsitelty laajasti, jopa tutkivan journalismin konseptilla, ja asiantuntijana on käytetty nimettyä lakimiestä. Otsikon väite on kuitenkin perätön, ja kerron tässä lyhyesti miksi.

Kuten artikkelissa todetaan, valituksessa on vaadittu koko ympäristöluvan kumoamista. Tällöin tuomioistuin tutkii myös ympäristölupaan liitetyt lupaehdot valituksessa esitettyjen perustelujen pohjalta.

Kysymys oli eläinten ranta­laidunnuksesta, jota koski ympäristöluvassa oleva lupaehto numero 9. Hallinto-oikeus täydensi lupaehtoa seuraavasti: ”Eläinten pääsy vesistöön tai vesi­rajaan tulee estää esimerkiksi aitauksin.”

Hallinto-oikeus ei ole mennyt valituksen ulkopuolelle, koska valituksessa on vaadittu lupaa kokonaan kumottavaksi ja perusteluna on esitetty päätöksestä ilmenevällä tavalla muun muassa näin:

”Lautakunnan olisi pitänyt kieltää aitauksen tekeminen järveen. Kyseessä ei ole perinne­biotoopin hoito, jos viljellyn pellon päästä rajataan alue järveen niin, että likaiset lehmät pääsevät sinne. Myös hevosilla ratsastaminen ja niiden uittaminen järvessä pitäisi kieltää hygienia- ja terveysriskin aiheutumisen vuoksi.”

Asia on näin ollen tullut tutkia ja ratkaista. Epätietoisuus asian ympärillä olisi poistunut helposti ottamalla yhteyttä hallinto-oikeuteen.

Tästä tapauksesta on otettava opiksi, ja ympäristöluvitusta sekä tuomioistuimen toimintaa koskevassa uutisoinnissa on tukeuduttava paitsi tosiasioihin myös riittävään asiantuntemukseen.

Jaakko Kellosalo

ylituomari

Vaasan hallinto-oikeus