Santaa metsästäjien lakisääteisellä ladulla

Metsästysoikeuden omistajat, julkinen sana ja kansalaiset vaativat perustellusti metsästäjiä tehostamaan valkohäntäpeuran metsästystä räjähtäneen kannan pienentämiseksi. Hyviä, mutta valtaosin byrokratiaa kasvattavia kalliita neuvoja satelee betoni­bunkkereista.

Luonnon, tässä tapauksessa sudenkin suojelu on ollut ja on osa metsästäjien luonnon hoitoa.

Menettely on tuottanut toivottua tulosta: luonnon kehittyvä tasapaino on saanut yleistä kiitosta.

Koira on metsästäjän paras kaveri. Tämä arvostus kasvaa harrastajien ikääntyessä. Ilman koiraa esimerkiksi peuran metsästys vaikeutuu heikentäen oleellisesti tavoiteltua tulosta. Itsekään en pysty enää toimimaan ajomiehenä.

Koiraa ei kuitenkaan voi susialueilla päästää enää irti, pedon suuhun.

Kannustava, perinteistä rikas harrastus menettää mielenkiintonsa yhteiseksi tappioksi. Toimijat turhautuvat kyllästyen lopullisesti.

Suden suojelu on temmattu irralliseksi kohteeksi luonnon hoidosta tehden kokonaisuudesta toimimattoman ramman. Suden yksioikoisella suojelulla suorastaan terrorisoidaan metsästäjille osoitettua lakisääteistä tehtävää. Luonnon hoidollakin on omat ehtonsa. Hyvin tärkeänä on pidettävä suden reviirin rajoittamista salomaille.

Tämä on koko luonnon, myös syödäkseen tappavan suurpetommekin etujen mukaista.

Uskon järjestäytyneiden metsästäjien pystyvän hoitamaan kasvavan ongelman aikaisempaan tapaan yleiseksi tyydytykseksi.

Ensimmäiseksi tulisi purkaa kasvatettu kinasteleva byrokratia kaikilta osapuolilta, myös metsästysorganisaatioilta, ja vapauttaa samalla poliisi näistä tehtävistä. Töitä riittää muuallakin.

Aikaa ei ole odottaa uutta ”pakolaisongelmaa”, jota suojelijat rakentavat usuttamalla susia saloilta rintamaille. Periaate tulisi tässäkin olla päinvastainen, eli että maassa maan tavalla, tai maasta pois.

Alasta vastaavalla ministerillä tuntuu olevan tähän kestävät eväät. Tarvitaan koko valtioneuvoston vahva tuki. Vastuulliset kansalaiset kaupungeissa ja maaseudulla ovat tukensa jo antaneet.

Esko Eela

kunniapuheenjohtaja

Suomen Metsästäjäliitto