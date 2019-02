Mitä soten viivästyminen on merkinnyt?

Epätietoisuus sotesta ja sen viivästyminen on sekoittanut terveydenhoidon ja vanhustenhoidon kenttää.

Varsinkin pienillä paikkakunnilla on pelätty palvelujen katoamista ja sen varjolla on ulkoistettu palveluja kymmenen vuoden sopimuksilla ja hyvin kirjavilla sopimusehdoilla.

Ei ole ollut yhtenäisiä kilpailutussääntöjä eikä tarjouspyyntöosaamista. Monesti pääpaino on ollut jopa 95 prosenttia hinnalla. Kun viranomaiset näkivät, että yksityistäminen ryöstäytyy käsistä, olisi pitänyt heti vahvistaa valvontaa valtiovallan ja kuntien toimesta, koska pelkkä omavalvonta ei riitä.

Esimerkit kertovat, että kun pieni yksityinen palvelutalo myytiin isolle valta­kunnalliselle hoivafirmalle, palvelun taso palvelutalossa laski ja ongelmat alkoivat. Palvelu ja talon hoito tuli persoonattomaksi, talon uusi johto oli liian kaukana lattiatasosta ja asiakkaista.

Päättäjien tulisi muistaa, että yksityiset palveluntuottajat täydentävät kunnallisia palveluja, eivät korvaa niitä kokonaan.

Jatkossa kannattaisi suosia pieniä perheyrityksiä hoivapalvelujen tuottajina. Pienemmissä yksiköissä palvelu on kodinomaista, johto on lähellä, palautteisiin reagoidaan heti ja verorahat jäävät kotikuntaan.

Soten olisi vaatinut parlamentaarista valmistelua ja se olisi pitänyt toteuttaa asteittain. Nyt yritettiin haukata liian isoa palaa kerralla. Sote­sotkuun ovat kaikki puolueet syyllisiä.

Hallituksella on ollut kiire ja oppositio on laittanut kapuloita rattaisiin. Tässä asiassa jos missä olisi tarvittu laajaa yhteistyötä. Paras on hyvän pahin vihollinen.

Tämän päivän ohjelmat eivät johdu sotesta, koska se ei vielä ole voimassa. Ongelmat johtuvat tulevan soten epä­varmuudesta, viivästymisestä ja pelosta.

Luomupekka Rusila

Lahti