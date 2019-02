Pihat ja tienvarret eivät ole roska-astioita

Olen kyllästynyt vuosia jatkuneeseen ympärivuotiseen roskaamisongelmaan seudullamme.

Asumme maaseudulla kahden mäen välisellä suoralla, joten ilmeisesti näillä kohdin ei tarvitse keskittyä auton ohjaamiseen, vaan voi ”siivota” auton vauhdissa. Suoraltamme voi yleensä löytää tyhjiä tupakka-askeja muovikääreineen, tyhjiä karkkipusseja ja take-away-mukeja.

Viimeisimmän löysin tänään. Pahvinen take away -­muki muovikansineen killui pellon puhtaalla lumihangella. Kävin hakemassa sen pois ja pistin roskikseen. Joskus on nähty oikein vaivaa ja pysäytetty auto ”siivoamista” varten. Näiden tapausten jäljiltä olen kerännyt karkkipusseja, jäätelökääreitä ja -tikkuja sekä pysäköintilipukkeita pois suoraltamme. Olen vienyt nämä omaan jäteastiaamme.

Jokunen vuosi sitten keväällä päätin kerätä roskat kotitalomme ja 800 metrin päässä sijaitsevan kauimmaisen lähinaapurimme väliseltä tieosuudelta ja pientareilta. Kerkisin taittamaan kolmasosan matkasta, kun jouduin toteamaan, että en pysty kuljettamaan kaikkia roskia käsissäni. Palasin kotiin ja otin mukaani kottikärryt.

Päästyäni lähinaapurin kohdalle asti jouduin jättämään osan suurimmista jätteistä hänen jäteastiansa viereen, koska minun piti vielä kerätä tien toinen vie­rusta. Kotiin päästyäni kottikärry oli taas täynnä.

Lajittelin saaliin: auton pako­putki pönttöineen, erinäisiä kumimaton paloja, rikkinäisiä aurauskeppejä, tyhjiä karkkipusseja, tyhjiä limsa­pulloja ja tölkkejä ja paljon muuta.

Suurimman osan jätteistä tyhjensin omaan jäteastiaamme, josta jäteyhtiö vei ne jätteenkäsittelylaitokseen. Auton pakoputken pönttöineen kuljetin paikalliselle jäteasemalle.

Jos asut maaseudulla tai vaikka vain vierailet siellä, kunnioita toisten pihapiirejä. Älä pidä niitä henkilökohtaisena kaatopaikkanasi.

Johanna Nieminen

Iitti