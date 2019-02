Ekologisuuden, kotimaisuuden ja tiedostavan kuluttamisen sekä ruokatrendien ympärillä on kova hyrinä. Sopiva keino ­yhdistää nämä on valita kaupassa peruna. Peruna on tiedostavan kuluttajan valinta.

Peruna on maukas ja halpa, pienen hiilijalanjäljen jättävä sekä säästellen vettä käyttävä kotimainen jäljitettävä lähi­tuote. Peruna on sopeutunut ja sitä on tietoisesti jalostettu pärjäämään Suomen oloissa.

Peruna sopii loistavasti erilaisiin erityisruokavalioihin, onhan se luonnostaan laktoositon ja gluteeniton. Peruna on ravintoarvoiltaan todellista superfoodia: siinä on enemmän kuitua kuin kaurapuurossa ja enemmän kaliumia kuin banaanissa ja se sisältää muun muassa tärkeitä C- ja B9-vitamiineja.

Perunalla on vahva rooli sekä arjessa että juhlassa. Osa suomalaisista saa ensimmäisen kosketuksensa perunaan jo varhaislapsuudessa. Peruna on myös loistava aines miltei minkä tahansa etnisen keittiön resepteihin. Se taipuu thaimaalaisen currykastikkeeseen, italialaiseen perunagnocchiin, helpoksi pitsaperjantain herkuksi, viikonlopun tapas-iltaan perunamunakkaaksi ja Fish and Chips -annokseen.

Kuluttajille ovat tuttuja punainen, keltainen ja vihreä perunapussi kaupan hyllyllä. Ne eivät silti palvele aina kaikkia kuluttajia, koska samaa lajiketta saatetaan pakata kahteen eri pussiin eräkohtaisten ominaisuuksien vaihtelun vuoksi. Tämä vie uskottavuutta lajikeprofiloinnista ja hämmentää kuluttajia.

Uusimpia trendejä perunan pakkaamisessa ovat erikois­pussit. Hyvänä esimerkkinä tästä on suomalainen mikro­perunapussi. Siihen on valittu ­tarkoituksella pieniä tasa­kokoisia mukuloita, jotta herkullinen lopputulos saavutetaan käden käänteessä. Loppu­tuloksen voi nauttia kuorineen päivineen. Tästä ei paljon helpommaksi ruuan laitto muutu.

Tämänkaltaiset innovaatiot haastavat muun muassa riisin ja makaronin.

Suomalaiseen mielenmaisemaan on piirtynyt ajatus omasta tuvasta ja perunamaasta. Tämän voi kokea halutessaan kaupungin ydinkeskustan kerrostalossa.

Erilainen kotitarveviljely, olipa se sitten ämpäriperunaa tai kasvatuslaatikoita, on trendikästä. Näitä harrastaessa voi harjoittaa sen verran välineurheilua, että ostaa niitä tarkastettuja ja sertifioituja siemenperunoita.

Tekemällä näinkin pienen valinnan voi harrastelijaviljelijä varmistaa oman viljelmänsä kasviterveyden ja sadon laadukkuuden.

Samalla tulee tukeneeksi suomalaista työtä ja yrittäjyyttä.

Nelli Kauppi

Tyrnävä