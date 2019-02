Sudet pois ihmisten lähiympäristöstä

Ihana talvi on tullut. Mekin innostuimme lasten kanssa lumileikkeihin. Hauskaa oli, kun tehtiin lumilinnaa; torneja ja tunneleita. Monta tuntia siinä vierähti ja oli niin mukavaa, että päätettiin jatkaa seuraavana päivänä.

Seuraavana päivänä hauskuus romahti. Havaitsimme suden käyneen lumilinnan ympärillä ja talomme sisäänkäynnin edessä.

Siihen jäivät lasten lumileikit. Emme ole uskaltaneet pihamaalla olla. Uskaltaisitko sinä laittaa lapsesi pihalle, jos susi oleskelee lähellä? Aikoinaan rakennettiin susipihoja. Tähänkö on tultu?

Susikannan lisääjät selittävät, että se on vain yksi laumasta eronnut nuori urossusi. Se tulee ja menee. EI tarvitse pelätä. Meille, jotka pelkäämme henkemme edestä, on aivan sama onko se uros vai naaras, nuori vai vanha. Susi on aina peto. Tuollainen vähättely on edesvastuutonta.

Susilaumoja on joka puolella Varsinais-Suomea, ja ne lisääntyvät kovaa vauhtia.

”Ei tarvitse pelätä” ja kuitenkin suurpetovaaran takia annetaan lapsille Paimiossakin koulukuljetusta. Eikö se osoita, että pelko on suuri? Käsittämätöntä, että lapset voidaan asettaa näin suureen vaaraan.

On aivan järjen köyhyyttä, että on sallittu tällainen petojen laaja lisääntyminen.

Kuka on vastuussa sinä päivänä, kun susi vien lapsen pihalta. Selittelyt eivät enää auta. On korkea aika päättäjien ymmärtää asian vakavuus ennen kuin mitään pahaa tapahtuu.

On sanottu, että susi ei ole sataan vuoteen ihmistä tappanut. Ei tietenkään, koska sudet lopetettiin ihmisten lähiympäristöstä eikä niitä ole ollut pelon aiheuttajina sataan vuoteen.

Nykyään korostetaan, että metsä on terapeuttinen hiljentymisen paikka, joka antaa voimia arjen ponnisteluihin. Niiltä, joilla on susivaara metsässä, on tämä arvo viety pois.

Maamme sai Davosissa arvokkaan tunnustuksen, että Suomi on paras maa tuottamaan hyvää. Siinä kriteereinä olivat muun muassa turvallisuus ja liikkumisen vapaus. Nämä oikeudet ovat saavuttamatta niillä ihmisillä, jotka pelkäävät mennä metsään tai jopa pelko liikkua omalla pihallaan ja rakentaa lasten kanssa lumilinnaa.

Tämä on vapauden riistoa.

Tiina Alastalo

Paimio