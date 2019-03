Pohjavesiemme suojelu pitää turvata lailla

YK:n arvion mukaan 2025 mennessä kaksi kolmasosaa maailman väestöstä kärsii vesi­pulasta. Väestön siirtyminen kaupunkeihin johtaa riittämättömiin pohjavesivaroihin.

Teollistuminen ja kaupungistuminen lisäävät vedenkulutusta. Jo nyt 60 prosenttia Euroopan kaupungeista käyttää liikaa pohjavesiä.

Maatalous on monin paikoin vaarassa vedenpuutteen vuoksi. Slummiutuminen johtaa puhdistamattomiin jätevesiin ja juomaveden puutteeseen.

Nestlén pääjohtaja on nimennyt veden maailman tärkeimmäksi elintarvikkeeksi. Hänen mukaansa maailman juomavedet pitää siirtää yksityiseen omistukseen ja veden hallinnointi pitää antaa liikemiehille.

Nestlé on maailman suurimpia juomaveden pullottajia, joten heidän tarpeitaan tällainen palvelisi loistavasti. Veden monopoli? Suomessa askel siihen suuntaan voisi olla vesilaitoksen yksityistäminen.

Veden kaupallistaminen on ollut jo vuosia Maailman kauppajärjestön WTO:n agendalla. Maailmanpankki ja suuret vesiyritykset edistävät järjestelmällisesti vesipalvelujen yksityistämistä.

Lukuisat asiantuntijat edistävät veden uudelleenmäärittelyä kaupalliseksi hyödykkeeksi, myös EU on ilmeisen avoin näille tavoitteille.

Vedestä on tulossa globaalia kauppatavaraa. Vesi on jo nyt konfliktien lähde sekä kasvava osa turvallisuuspolitiikkaa. Vesivarantojen hallinta antaisi melkoisen monopolin.

Sijoituspankit ovat jo lähteneet ostamaan makean veden lähteitä. Kun puhdas juomavesi alkaa olla kalliimpaa kuin auton bensa, pitää huolestua. Käydäänkö seuraavat sodat vedestä eikä öljystä?

Perustuslain mukaan vesi kuuluu kaikille eikä sitä voi kukaan omistaa. Kuka hyötyy sellaisen yksityistämisestä, jota ilman emme tule toimeen?

Vesi on ihmiskunnan yhteistä omaisuutta eikä puhtaan veden monopolia pidä luovuttaa yksityiseen omistukseen. Pohjavedet on pidettävä kansallisessa omistuksessa ja niille on laadittava suojeluohjelma.

Riitta Kuismanen

Pirkkala