Helsinki haluaa eristäytyä

Helsingin kaupunki pyrkii eristäytymään muusta Suomesta liikenteen osalta. Ulkopaikkakuntalaisten on kohta täysin mahdotonta päästä kaupunkiin muuten kuin junalla. Omalla autolla ei pääse kohta lainkaan.

Kaupunki on unohtanut olevansa koko maan pääkaupunki, jossa ovat kaikki Suomen valtakunnalliset virastot ja laitokset ja lähes kaikki koko maan rahoilla kustannetut julkiset taide- ja kulttuurilaitokset, tapahtumat, kongressit, radio- ja tv-keskukset ja matkustajasatamat.

Niihin pitäisi kaikilla olla yhtäläinen oikeus päästä, mutta kaupunki rakentaa liikenneverkkoaan täysin omilla ehdoillaan.

Jos jokin perhe haluaa lähteä käymään jossakin edellä mainituista kohteista, niin ainoa järkevä tapa olisi lähteä omalla autolla, muuten matka on todella hankalaa.

Mutta Helsinki aikookin tukkia sisääntulotiet pyöräteillä ja puuistutuksilla ja muilla esteillä niin, että sisääntulotiet ovat aivan tukossa. Seuraavaksi kaavaillaan vielä tietulleja kaupunkiin tuleville.

Jos onnistuu pääsemään keskustaan, ei ole mitään mahdollisuuksia saada autoa parkkeerattua.

Kun kaupunki vaatii maalta tulevia jättämään autonsa liityntäpysäköintialueille ja tulemaan julkisilla kaupunkiin, eikö olisi paljon järkevämpää tehdä toisinpäin?

Miksi helsinkiläiset eivät yhtä hyvin voisi viedä autojaan ympäristökunnissa jo oleville liityntäpysäköintipaikoille ja ajaa sinne julkisilla välineillä, koska heillä on vielä Suomen ylivoimaisesti paras julkinen liikenne?

Ympäryskunnat voisivat yhtä hyvin ottaa helsinkiläisiltä tietulleja, kun nämä lähtevät kaupungista. Helsinkiläisillä on myös paljon pienempi tarve käydä kaupungin ulkopuolella kuin muilla on käydä Helsingissä, koska heillä on parhaat palvelut koko valtakunnassa.

Jostakin syystä kaikki tapahtuu aina vain helsinkiläisten ehdoilla.

Klaus Winqvist

Tuusula