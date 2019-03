Hoidetut metsät sitovat hiiltä

Kun metsät on saatu kasvamaan ennätysvauhtia, niitä pitää saada käyttää kestävän hakkuusuosituksen mukaisesti. Jotta metsien kasvu voidaan varmistaa, on tärkeää, että metsien ikärakenne ja hoitotaso säilyvät, että kasvu on vahvaa. Näin syntyy nielua ja myös mahdollisuus käyttää puuta raaka-aineena.

Tarvitsemme myös maailmanlaajuisesti enemmän metsää ja oppejamme on syytä viedä muuallekin.

Metsäinvestoinnit tuovat työtä ja toimeentuloa maakuntiin. Puuta raaka-aineena käytetään maailman pelastamiseen muovilta ja uusiutumattomilta raaka-aineilta, ei maailman tuhoamiseen. Tutkitusti metsäkatoa ei aiheuta pohjoisen havumetsävyöhykkeellä metsäinvestoinnit vaan urbanisaatio. Päinvastoin, metsäinvestoinnit luovat arvon puulle ja yllykkeen kasvattaa puuta lisää.

Hoidetut metsät kasvavat paremmin ja sitovat hiiltä. Harvennetut metsät tuottavat tukkia tulevaisuuden rakentamistarpeisiin. Käyttämällä puuta pitkäikäisiin tuotteisiin sidomme hiiltä ja pidämme sen pois ilmakehästä. Metsänkäytön rajoittamisen sijaan kaikkien kannattaisi kannustaa taimikon perkaukseen ja ensiharvennusrästien poistoon.

Viimeisimmän metsäinventoinnin mukaan metsien kasvu on jo 107 miljoonaa kuutiota, josta voidaan luonnonvarakeskuksen tutkijoiden mukaan kestävästi hakata 84,3 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa.

Puusta noin 60 prosenttia päätyy tukiksi, 25 prosenttia selluksi ja loppu energiaksi. Puuta ei voi kaataa osittain. Jos tukki otetaan katon alle talteen metsästä lahoamasta, muita osia ei voi jättää kasvamaan. Puuenergiasta valtaosa tulee puun sivuvirroista. Kukaan ei kaada isoa puuta kattilaan. Kaadetun puun tilalle istutetaan neljä uutta.

Kannattaa kuunnella metsäammattilaisia, jotka yhdessä metsänomistajien kanssa ovat saaneet metsät kasvamaan. 70-luvun alussa meillä oli puuta 1,5 miljardia kuutiota, nyt 2,5 miljardia. Kasvu jatkuu, kunhan hoidamme metsiä.

Anne Kalmari

kansanedustaja (kesk.)

maa- ja metsätalousvaliokunnan pj.