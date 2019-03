Muovinkierrätys arkea tulevaisuudessa

Kierrätysmuovia ei saada kerättyä tarpeeksi täyttämään nykyistä tarvetta. On hienoa, että yhä useampi yritys haluaa valmistaa tuotteensa kierrätetystä muovista. Mutta onko paljon puhuttu muovin keräys tällä hetkellä realistisella pohjalla?

Vaikka muovia saataisiin tehokkaammin kerättyä, sen kierrätyksessä uusiomateriaa­liksi on vielä monta haastetta. Jotta kierrätysmuovista saadaan laadukasta uusio­materiaalia, kierrätysmuovi pitäisi saada puhdistettua ja eri muovilaadut eroteltua toisistaan.

Lajittelu eri muovijakeisiin jo jätteen syntypaikalla saattaisi osittain toimia teollisuudessa ja rakennusalalla. Sen sijaan kotitalouksien muovijätteen laatujen toimivaa erillis­keräystä on äärimmäisen vaikea järjestää, koska se vaatisi tällä hetkellä liki mahdottomia sekä keräysverkostolta että kuluttajilta.

Eri muovilaatujen erottelu sekajätteen tai samaan keräysastiaan kerätyn muovijätteen joukosta on tällä hetkellä realistisempi ajatus. Optisia erottimia on jo käytössä.

Kehitystä ja innovaatioita edelleen tarvitaan, sillä tunnetusti erottelutekniikka ei toimi vielä riittävän hyvin. Optinen erotin ei tunnista mustaa muovia.

Ongelmana on myös, että usein muovipakkaukset on tuotu keräykseen sisäkkäin, jolloin optinen erottelija tunnistaa vain päällimmäisen muovilaadun. Yhden muovipakkauksen valmistamiseen on ehkä käytetty useampia muovi­laatuja. Leikkelerasian pohja saattaa olla yhtä muovilaatua ja kansi toista.

Jotta muovin kierrätys ja keräys saataisiin laajemmin käyttöön ja lopputuloksena uusiokäyttöön kelpaavaa materiaalia, vaaditaan toimenpiteitä ja muutosvalmiutta niin kuluttajilta, pakkaus­valmistajilta, muovipakkauksia käyttävältä teollisuudelta, jätteenkäsittelyalan toimijoilta kuin valtiovallaltakin.

Kuluttajille tulee tarjota riittävät mahdollisuudet kierrättää muovijätteensä. Se tarkoittaa enemmän valistusta ja ennen kaikkea riittävät keräysvälineet tarpeeksi lähelle. Alkuun varmasti tarvitaan valtionohjausta ja kuntien panosta. Pikkuhiljaa muovinkierrätyksestä tulee osa kuluttajien arkea.

Vaikka tällä hetkellä eivät jätteenkäsittelyn teknologia ja resurssit Suomessa mahdollista muovin täydellistä palauttamista arvoketjuun, kehitys on lupaavaa. Laajalti hyödynnettävät muovinkierrätyksen ratkaisut saattavat olla arkipäivää jo muutamien vuosien päästä.

Ennen pitkää Suomen kaatopaikat avataan ja niiltä kerätään metallit ja muovit kierrätettäväksi.

Jaakko Kouhia

asiakkuuspäällikkö, Tana Oy

Sastamala