Neljän vuoden välein moni Arkadianmäelle pyrkivä toteaa olevansa vankkumattomasti metsästäjän asialla. Ollaan huolissaan metsästyksen edellytyksistä ja kerrotaan, kuinka riista-asioita ollaan valmiita väsymättä edistämään.

Ollaanpa tarkkoina. Metsästys ja riistakysymykset ovat keskeisiä meille metsästäjille. Toki ne vaikuttavat muihinkin kansalaisiin.

On huvittavaa seurata riistakysymyksissä kompuroivia ehdokkaita. Moni ilmoittautuu itse metsästäjäksi ja kertoo omista sankariteoistaan.

Loppujen lopuksi erittäin harva edustajakandidaatti paljonkaan ymmärtää riista­politiikasta ja vielä vähemmän sen pitkäkestoisesta ja oikeansuuntaisesta tuloksellisesta edistämisestä.

Suurin osa lupailee liikoja ja osoittaa täydellisen tietämättömyytensä kansainvälisten sopimusten vaikutuksista eikä osaa huomioida muiden intressi­ryhmien voimaa. Populismilla on vankka sijansa tunteikkaissa eräkysymyksissä ja riista­politiikassa.

Erityisen vaikeaa riista-­asioiden edistäminen on sen vuoksi, että metsästäjäkunta ei suinkaan ole homogeeninen. Mielipiteet ja äänestäjätavoitteet jakautuvat huomattavasti.

Joillekin runsaat riistakannat ja kehittyvä riistatalous ovat erittäin merkityksellisiä, toiset taas ovat valmiita leikkaamaan kantoja kovalla kädellä.

Asekysymykset, luonnonsuojelu ja jopa suurpedot jakavat mielipiteitä.

On myös hyvä hahmottaa, että aktiivimetsästäjien lukumäärä ei ole lähes 400 000, niin kuin joku ehdokas väitti.

Metsästyskortin suorittaneita kyllä on paljon, mutta riistanhoitomaksun maksaneita sekä niitä, jotka jahdissa käyvät vähintään kerran syksyssä, on huomattavasti vähemmän. On siis harhaa luulla, että ääniä tulee pelkästään sillä, että omasta taskusta löytyy metsästyskortti.

Nyt olisikin ”sadan jänik­sen paikka” ehdokkaalle, joka todella tuntee riista-asioiden etujen edistämisen ja joka myös sitoutuisi työhön. Sellaista ei ole toistaiseksi näkynyt.

Paras testi istuville ehdokkaille onkin tarkastaa tasan neljä vuotta sitten annetut lupaukset.

Panu Hiidenmies

Loppi