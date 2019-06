Mörkö meni, nyt tulee Rive

Suomalainen huippu-urheilu on kiintoisassa tilanteessa. Vuosien rämpimisen jälkeen olemme tilanteessa, jossa kilpaurheilumme kärki on kaatumassa, mutta tällä kertaa kuitenkin poikkeuksellisesti eteenpäin. Ilmiö on paitsi iloinen, myös monella tavalla poikkeuksellinen.

Menestys tulee joukkuelajeista, kun perinteinen suomalainen huippu-urheilujärjestelmä on korostanut yksilölajeja. Ironisesti voikin todeta, että olympiakomitean huippu-urheilujärjestelmä toimii, mutta voittoja tulee siitä huolimatta.

Erityisesti jääkiekko on muutaman taantumavuoden jälkeen osoittanut, miten pitkälti omin voimin tehdyn järjestelmällisen nuorisotyön kautta menestys kumuloituu nyt muutamalle kuukaudelle. Miesten maailmanmestaruuden lisäksi Suomi saavutti hopeaa naisten MM-kisoissa ja vielä maailmanmestaruuden nuorten joukkueella.

Myös miesten koripallomaajoukkue pelasi talven MM-karsinnat hienosti, vaikka kisapaikkaa ei aivan tullutkaan. Salibandy-miehille voitto Ruotsista MM-finaalissa alkaa olla jo rutiinia. Viime vuosina oivallisesti menestynyt miesten lentopallomaajoukkue uusii parhaillaan kasvojaan valmentaja Tuomas Sammelvuon siirryttyä Venäjän päävalmentajaksi.

Eksoottisesta lentopallomaasta Englannista hankittu päävalmentaja Joel Banks on toistaiseksi vienyt menestyneen joukkueen neljän ottelun tappiokierteeseen, mutta naisten maajoukkueen kollega Tapio Kangasniemi johdattaa ryhmänsä sen sijaan pitkän tauon jälkeen EM-kisoihin.

Suomesta on tullut kymmenen viime vuoden aikana joukkueurheilumaa. Juuri tällä hetkellä saatamme olla isoissa joukkuelajeissa jopa Ruotsia parempi.

Erittäin kiinnostavaa onkin, kuinka hallitusneuvotteluissa suomalaiselle huippu-urheilulle suunnattu vuotuinen viiden lisämiljoonan potti suunnataan. Joukkuelajien puolesta ei kannata vielä lisävetoja lyödä. Todennäköistä on edelleen, että olympiakomitea hakee menestystä alkavan vuosikymmenen olympialaisista perinteisistä yksilölajeista.

Erityisesti arvokisoissa niiden seuraaminen on Suomessa edelleen huomattavan suurta. Viime talvena flopannut hiihtomaajoukkue on kansallisesti tärkeä. Myös vuosia taapertanut suomalainen yleisurheilu tuntuu saaneen kuluvana kesänä hieman uutta virtaa.

Naisten pika-aidoissa on nyt jopa neljä potentiaalista 13 sekunnin alittajaa. Mitalitoiveet ovat kaukana, mutta suomalainen lajiniilo osaa arvostaa vähempääkin.

Silti urheilu elää tarinoista ja värikkäistä hahmoista. Sinnikkäästi viljelty myytti siitä, ettei suomalainen jalkapallojoukkue koskaan yllä lajin suurkisoihin voikin osoittautua perättömäksi. Jos näin käy, suomalaisen urheilun suuri uusi saaga on syntynyt. Samalla urheiluyleisön viimeiseksi sankariksi yltänyt kiekkomies Marko "Mörkö" Anttila saa seuraajan.

Hän on jalkapallomaajoukkueen jo ikuiseksi kakkosvalmentajaksi nimetty Markku "Rive" Kanerva, joka ennen nykyistä uraansa profiloitui potkut saaneiden päävalmentajien tuuraajana.

Nyt tällä takavuosien HJK-topparilla on mahdollisuus viedä Huuhkajat päätyyn asti. Tätä toivoo koko suomalainen urheiluväki joka ikistä mäkimiestä myöten.

