Keisarin puuttuvat vaatteet

H. C. Andersenin ikimuistoisessa sadussa vain lapsi voi sanoa, ettei keisarilla ole päällään vaatteita ollenkaan. Kun keisarin huippuräätäli on ollut tekevinään kaikkien aikojen parhaat vaatteet, on hoviväen pakko yksissä tuumin ihastella näitä olemattomia pukimia.

On hyvin lähellä, että kansanedustaja Elina Lepomäki on tuoreessa sote-arviossaan H. C. Andersenin sadun totuuksia puhuvan lapsen roolissa.

Lepomäki esitti keskiviikkona murska-arvion sote-uudistuksen todellisuudesta juhlaviin virallisiin tavoitteisiin verrattuna.

Hallituspuolueen kansanedustaja antoi täyslaidallisen uudistuksen seurauksista. Puhuttuja kolmen miljardin säästöjä ei ole tulossa – säästöjen sijaan sote-menot ovat vain kasvamassa entisestään.

Kokoomuksen hellimä valinnanvapauskin sai huutia. Hallituksen valinnanvapausmalli ei johda puhuttuun palveluiden paranemiseen:

”Jos maksetaan potilaiden rekisteröitymisestä eikä potilaiden hoidosta, järkevä yritys pyrkii rekisteröimään potilaita eikä hoitamaan heitä. Se tarkoittaa liiketoiminnassa panostuksia markkinointiin asiakaslähtöisen hoidon sijaan.”

Lepomäki toteaa: ”Malli ei kohdenna palveluja niille väestöryhmille, jotka niitä eniten tarvitsisivat, vaan lisää palvelujen käyttöä suhteellisen terveen väestön joukossa. Palvelujen käyttö kasvaa, mutta niiden vaikuttavuus huononee.”

Uudistuksen seurauksena on markkinoiden keskittyminen suurille toimijoille.

Lepomäki: ”Uudistus ajaa nyt yrittäjänä toimivia lääkäreitä ja muita ammatinharjoittajia yhä enemmän terveysyritysten palvelukseen. Pienillä toimijoilla ei uudessa sote-ratkaisussa ole edellytyksiä itsenäiselle toiminnalle.”

Hän jatkaa: ”Kilpailua ei käytännössä ole, jos markkinoilla on vain muutama toimija ja niiden rahoitus pohjaa pikemmin asiakasmäärään kuin hoitoon.”

Ehdotetulle maakuntamallille Lepomäki on erittäin kriittinen. Hänen mukaansa maakunnista on tulossa maksuautomaatteja, jotka vain välittävät valtion rahaa palvelujen tuottajille.

Lepomäen johtopäätös on, että sote- ja maakuntauudistus pitää pysäyttää. Hän myös kertoo, ettei ole ajatuksineen kokoomuksen ryhmässä yksin.

Sotessa on toinenkin uusi ongelma: EU-oikeus. Korkein hallinto-oikeus suositti hallitukselle, että valinnanvapauslaista pyydettäisiin EU-komission lausunto. KHO pelkää, ettei valinnanvapauslakiluonnos ole EU kilpailuoikeuslainsäädännön mukainen. Riskinä on, että soten pystyttämisen jälkeen EU-tuomioistuin voi jälkikäteen tuomita lainsäädännön laittomaksi.

Uusmaalainen maakuntavaltuutettu Maija Anttila on oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussaan katsonut, ettei sote valmistelu ole EU-oikeuden, hyvän hallinnon ja perustuslain hengen mukaista. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti, sote-valmistelusta pitkään vastanneena, joutuu jääväämään itsensä. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen joutuukin ottamaan visaisen asian hoidettavaksi.

Kansleriviraston vastauksesta tulee sote-uudistuksen jatkolle olennainen viesti. Merkitystä on silläkin, tuleeko vastaus vielä tämän kevään aikana jolloin se voisi vaikuttaa uudistuksen sisältöön.

Sote-uudistus näyttää nyt pahasti huojuvalta korttitalolta. Valitun uudistusmallin toteuttamiskelpoisuudesta on esitetty hyvin kriittisiä havaintoja. Jos uudistuksen tavoitteet terveyden parantamisesta ja kustannusten hallinasta eivät ole toteutumassa ei uudistusta tietenkään nykymuodossaan pitäisi viedä eteenpäin.

Jos keisarilla ei ole vaatteita, nyt on yhdestoista hetki myöntää asia.