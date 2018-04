Vapaavuori on Helsingin pitäjän kyläpäällikkö

Helsingin pormestari ja takarivin kokoomusedustajat ovat jo hyvän tovin käynnistelleet puolueen sisäistä valtataistelua. Samalla leikitään koko Suomen asialla. Puoluejohto ja lööpit antaa tilaa.

Jos koko Suomen sosiaali- ja terveyspalveluista olisi päättämässä vain pääkaupunki, niin varmaan ne näyttäisivät erilaiselta. Jos koko Suomessa väestö kasvaisi ja muuttovoittoa tulisi joka kuntaan, niin näin mittavaa uudistusta tuskin tarvittaisiin tai ainakin se olisi erinäköinen.

Mutta koska koko maan asioista ei päätetä vain pääkaupungin perusteella, on täysin vastuutonta, että yksi hallituspuolue antaa toimijoidensa rellestää tällä tavalla – koko Suomen asialla.

Helsingissä kokoonnuttiin jopa ylimääräiseen valtuuston kokoukseen puhumaan sote-uudistuksesta. Muodostamaan kantaa asiasta, josta on jo kertaalleen lausuttu.

Ylimääräisen kokouksen myötä normaali kokous peruttiin edeltävältä viikolta. Ei todellakaan arvokas näytös kuntademokratialle. Miksi koko Helsinki tanssii pormestarin pillin mukaan? Oppositiopuolueille sotenkin vastustus on helppoa tietysti siksi, että kaikkeen huudetaan jatkuvasti "ei, ei, ei".

Mutta onneksi koko Suomen sote-uudistuksesta ei päätetä Helsingin kaupunginvaltuustossa eikä varsinkaan Vapaavuoren kampanjatiimissä. Siitä päättää hallituksen esityksestä eduskunta. Koko Suomen edustajat. Tämä on syytä politiikan turistiluokankin kokoomuksessa muistaa.

Ja kyllä he muistavat. Ei porvarikaan niin tyhmä ole. Edes kokoomuslainen. Se joka nyt kaataa soten, häviää vaalit. Suomalaiset eivät luovuttajille lämpene. Nyt on eduskunnassa esitys, joka voidaan viedä läpi. Se ei kaadu perustuslakiin. Se ei kaadu Helsingin lausuntoon. Ei se täydellinen ole, mutta tarpeeksi hyvä. Koska tekemättä ei nyt voida jättää.

Ei ole jätetty tällä vaalikaudella muissakaan asioissa. Harvoin siitä kiitosta kuuluu, vaikka kaikki on nyt paremmin kuin edeltävällä vaalikaudella. Talous kasvaa, työllisyys lisääntyy, velanotto vähenee. Hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet paukkuu.

Lähes mikään ei voi enää estää sitä, että mahdottomana pidetty 72 prosentin työllisyysaste tullaan saavuttamaan. Ja saatiinpa vielä tutkimustulos siitäkin, että kun ihmiset saavat töitä niin eriarvoisuus vähenee. Hups. Tätä olemme yrittäneet sanoa, vaikka oppositio on parkunut muuta ja vedonnut tutkimuksiin, joista on "unohtunut" huomioida työllisyysvaikutukset. Kun ihminen saa töitä, hänen elämänlaatunsa paranee.

Suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa. Muuallakin kuin pääkaupungissa. Oikeastaan uskon, että ennen kaikkea muualla kun pääkaupungissa. Siksi vain etelän lasit päässä emme tee koko Suomen kannalta hyviä päätöksiä.

Kotikylän etua pitää aina puolustaa. Iivisniemi on maailman paras paikka asua ja elää. Sitä minäkin puolustan. Mutta on niitä muuallakin. Koko Suomen kotikenttää on valtakunnan päättäjien puolustettava.

Nämä viime aikojen asiantuntijalausunnot ja tutkimukset ovat vieneet hengen oppositiolta. Demarit eivät tule perumaan yhtään tämän hallituksen leikkausta ja toivovat salaa muuten sitäkin että sote todella nyt syntyy, ettei sitä enää tarvitse itse tehdä.

Antti Rinne julistettiin toisessa pääsiäistä edeltävässä gallupissa tulevaksi pääministeriksi, toisessa putoajaksi. Se, että onni vaihtelee, on todenmukaisempaa kuin mikään muu.

Suomen suunta on käännetty työllä ja yrittämisellä. Pahinta, mitä Suomelle voisi nyt tapahtua, on se, että punaviherpuolueet saisivat vallan. Kun Suomella nyt vihdoin menee hyvin. Siihen voimme vaikuttaa.