Jo varusmiesaikanani opin, että sotilaan tulee taistelukentällä muistaa kaksi asiaa voittaakseen. Ne ovat tuli ja liike.

Kun olen tänään toistaiseksi viimeistä päivää kansanedustajana, voin hieman vapaammin pohtia politiikkaa myös tästä näkökulmasta. Sekin tulee nimittäin ymmärtää päivittäisenä taistelukenttänä, jolta selvitään voittajina vain tulta ja liikettä käyttämällä.

Puolueet vannovat etenkin hallituksia muodostaessaan yhteistyön nimeen, mutta kolme vuotta suomalaisessa politiikassa on opettanut, että yhteistyö on loppujen lopuksi korkeintaan ulospäin näkyvä illuusio.

Valtioneuvostossa, ministeriöiden kabineteissa, neuvotteluhuoneissa ja eduskunnan valiokunnissa käydään päivittäin taisteluita oman näkökulman sekä ideologian puolesta. Joskus kipinät lentävät enemmän ja joskus vähemmän, mutta kyseessä on aina loppujen lopuksi taistelutilanne. Jos tätä ei kestä, ei kannata politiikkaan lähteä. Lujaa tahtoa tarvitaan.

Tämä on kuitenkin vain positiivinen asia. Jos päätöksenteosta otetaan politiikka ja tunteet pois, tehdään päätöksiä puhtaasti virkamiespohjalta. Tämä taas ei vie yhteiskuntaa hyvään suuntaan, koska se betonoi vallan ei-demokraattisesti valituille yksilöille. Virkamiehiä ei nimittäin voi helposti vaihtaa mutta poliitikot kylläkin ja siihen on kansalaisilla mahdollisuus jokaisessa vaalissa.

Olen itse yrittänyt käyttää tulta ja liikettä mahdollisimman tehokkaasti hyväkseni omien ja puolueeni poliittisten tavoitteideni toteuttamiseksi. Välillä on kieltämättä tuntunut, että onkohan tässä enää mitään järkeä. Omassa tai kenenkään muunkaan toiminnassa.

Maailma on nykyään hirvittävän nopea, asioihin on kyettävä tarttumaan ja reagoimaan nopeasti. Jos sinusta ei kirjoiteta eikä puhuta, et ole politiikan maailmassa olemassa, vaikka tekisit kuinka paljon töitä taustalla.

Tämän takia politiikan toimittajat tekevät yhteiskunnan kannalta elintärkeää työtä. Heillä on siinä työssään myös valtava vastuu, mutta koska toimittajat ovat myös ihmisiä, virheitäkin sattuu. Poliitikon on hyväksyttävä, että hänestä ei aina kirjoiteta positiivisesti. Medialle ei kuitenkaan kannata hermostua mistään, vaikka syytäkin saattaisi olla. Sen on moni saanut tälläkin vaalikaudella jo kokea. Asiat kyllä oikaistaan aikanaan.

Politiikka tarvitsee tulta ja liikettä. Poliitikko pitää aina itse ruutia ja ammuksia hallussaan, mutta media on lopulta se, joka sytyttää tulen.

Sosiaalinen media on toki osaltaan muuttanut tätä pelikenttää, sillä jokainen voi nykyään olla oma mediansa sekä välittää myös muiden medioiden sanomaa eteenpäin. Siinä on paljon hyvää, mutta samalla myös paljon huonoa. Etenkin kun me suomalaiset emme aina tunnu olevan kovin mediakriittisiä.

Kun katson kuluneita kolmea vuotta taaksepäin, en voi olla kuin tyytyväinen suoritukseen. Olen saanut suuren määrän aikanaan vaaliteemoikseni nostamiani asioita eteenpäin, vaikka tunnustan, että melkoisilla ylikierroksilla on pitänyt käydä. Lähdin politiikkaan katsomaan voiko täällä olla siten, että sinulla on aidosti mielipide. Voi olla, mutta helppoa se ei aina ole.

Ymmärrän hyvin sen, ettei jokainen kansanedustaja voi olla ”kärnä”, mutta mielestäni tarvitsemme enemmän poliitikkoja, jotka ovat asioista selkeästi jotain mieltä ja uskaltavat sanoa sen myös ääneen.

Tämän jälkeen on taisteltava ja otettava yhteen eri mieltä olevien kanssa. Sen jälkeen seuraa aina järjestelmän paras osa, eli ne kompromissit. Hyvä demokraattinen päätöshän kun on aina sellainen, että kaikki ovat siihen mahdollisimman vähän tyytymättömiä.