Maatalouden loputon budjettitaisto

Äänestimme viime viikolla Euroopan parlamentin budjettivaliokunnassa kannastamme vuoden 2019 EU-budjetiksi. Parlamentti saa jälleen kerran taistella jäsenmaiden vaatimia leikkauksia vastaan. Maatalouspolitiikkaan kohdistetut budjettipaineet ovat karua luettavaa, mutta me yritämme pitää viimeiseen asti viljelijöiden puolta.

Jäsenmaat tekivät komission ehdottamiin lukuihin kohtuuttomia leikkausehdotuksia, satojen miljoonien eurojen edestä. Onneksemme budjettivaliokunta hyväksyi esitykseni maatalousleikkausten kumoamisesta. Tätä ajatusta tukemassa oli myös parlamentin maatalousvaliokunta.

Erityisen iloinen olen myös siitä, että valiokunta hyväksyi ehdottamani 20 miljoonan euron korotuksen maaseudun kehittämisrahastoon. Lisäraha on pieni, mutta olennaisinta olikin torjua leikkaukset.

Tavoitteeni on kohdistaa ylimääräiset miljoonat maaseudun kestävään kehitykseen sekä ilmastoystävällisemmän ja rakenteellisesti tasapainoisemman maatalousalan edistämiseen Euroopassa.

Tarkoitus on suosia budjetti­linjoja, joista on hyötyä erityisesti syrjäiselle ja ilmastollisesti haastavalle kotimaallemme, jossa osaaminen on huippuluokkaa.

Maa- ja metsätalouteen tehtävät yksityiset investoinnit ovat kiven alla, joten julkinen tuki innovointiin paremman huomisen puolesta on ensi­arvoisen tärkeää. Maatalous­alan kestävämmän elinkeino­rakenteen ja paremman kannattavuuden edistäminen vaatii panostusta.

Budjettiin hankkimani lisärahoitus on melko pieni, mutta keskeistä olikin leikkausvaatimusten torjuminen.

Budjettivaliokunnassa parlamentin konservatiivisiipi yrittikin saada kyseiseen budjettilinjaan leikkauksia. Ilman korotusesitystäni potin pienennys olisi siis saattanut olla väistämättä edessä. Varmistaakseni laajemman tuen budjettilisälle sovin parlamentin pääneuvottelijan, italialaisen Daniele Viottin kanssa jo etukäteen, että hän tukisi esitystäni. Diili kantoi loppuun asti.

Seuraavaksi haemme valio­kunnan budjettikannalle koko parlamentin tuen. Nämä äänestykset sujuvat yleensä ongelmitta – parlamentti todennäköisesti tukee valiokunnan kantaa lähes sellaisenaan. Marraskuussa vielä väännämme lopullisesta kompromissista EU-jäsenmaiden neuvoston kanssa. Silloin ovat neuvottelutaidot tarpeen, jäsenmaat kun eivät hevillä kukkaroidensa nyörejä raota.

Neuvotteluissa on ennenkin onnistuttu, joten lähden tänäkin vuonna neuvotteluihin luottavaisin mielin vaatimaan maanviljelijöille kohtuullista osuuttaan yhteisestä potista. Voittoja ei voi taata, mutta parhaani teen niiden saavuttamiseksi.

Budjettitaisto ei luonnollisestikaan pääty tämän syksyn vääntöihin. Näiden samojen asetelmien tiimoilta jatketaan jälleen seuraavanakin vuonna. Ja sitä seuraavana. Ja niin edelleen.

Lähiaikojen tiukimmaksi taistoksi muodostunee kuitenkin EU:n monivuotinen rahoitus­kehys ja siihen liittyvät maatalousbudjetit. Monivuotinen rahoituskehys, eli MFF on keskeinen poliittinen työkalu, joka määrittää EU-budjetin eri politiikkalinjojen painopisteet ja maksimilukemat vuoden 2020 jälkeisille seitsemälle vuodelle.

Työstämme nyt parlamentissa kantaamme MFF:ään. Jäsenmaat neuvottelevat kehyksen kasaan keskenään, mutta parlamentti saa sanoa viimeisen sanan sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Ensi vuonna Brysselissä käydään vielä tiukkaa vääntöä lopullisista luvuista, eikä pakettia todennäköisesti saada kasaan ennen kevään vaaleja. Näissä kuvioissa on siis kova tarve osaaville ja kokeneille neuvottelijoille vielä seuraavallakin vaalikaudella.