Unohdetun kansan puolesta

Pariisissa palaa ja Ranskassa kuohuu. Niin sanottujen keltaliivien joukko on levinnyt myös muualle Eurooppaan.

Näin itsekin alkuviikosta Brysselin mielenosoituksen jälkiä kaduilla. Unohdettu kansa on lähtenyt liikkeelle kohtuuttoman politiikan seurauksena.

Nyt vauhtiin on päästy. Tämä saattaa olla uusi normaali. Kuten sekin, että vaalien jälkeen hallituksen muodostaminen kestää. Ruotsissa menee rikki pian 100 päivää vaaleista. Eikä Hakulista näy.

Mistä Ranskan mielenosoitukset sitten saivat alkunsa?

Liike alkoi vastalauseena polttoaineiden veronkorotuksille, bensan ja dieselin. Niiden piti tulla voimaan vuoden vaihteessa. Näin käy kun kansan lisäksi unohdetaan järki.

Nyt korotukset on jäädytetty. Mutta se ei enää riitä.

Viime viikonloppuna lukemani mittauksen mukaan presidentti Macronin, tuon ihaillun Ranskan uudistajan, kannatus oli enää 18 prosenttia. Sulaa jopa nopeammin kuin ajattelin.

Ja miksi? Koska Ranskan herrat yrittivät laittaa kansan ekoilun maksumieheksi. Ja koska Ranskan liberaalit sokeasti uskoivat muiden länsimaisten liberaalien höpötykseen siitä, että juuri heidän ajattelutapansa on se, mitä kaikki haluavat ja tavoittelevat.

Keltaliivit eivät ole liberaaleja. Suurin osa eurooppalaisista ei ole liberaaleja. Suomalaiset eivät ole liberaaleja, sillä liberaali on henkilö, joka poistuu huoneesta, kun taistelu alkaa.

Kyllä kansa tietää, että sitä ei saa unohtaa. Suomessa punavihreät puuhaavat lisäveroja lihalle ja ruualle. Vallanpitäjä haluaa määrätä sinun asioistasi ja rahoistasi. "Yhteiseksi hyväksi". Sinä maksat.

Autoiluahan vihervasemmisto on yrittänyt Suomessa lopettaa jo vuosia. Vaan kun ei se tällaisten etäisyyksien maassa verottamalla vähene. Köyhdyttää vain niitä, joille se on elinehto. Eli suurinta osaa suomalaisista.

Tämä hallitus on laskenut autoveroa koko vaalikauden. Ensi vuonna ajoneuvoveroa. Bensaveron kanssa ei ole pelleilty, vaikka omasta mielestäni sitä pitää laskea.

Sen sijaan vihreät ja heidän pöhköt myötäjuoksijansa ehdottelivat ilmaista joukkoliikennettä Helsinkiin. Ei se ilmaista olisi. Minä en halua maksaa Kallion juhlakansan ja Punavuoren punaviininjuojien ratikkakyytejä. Eikä sinunkaan pidä.

Maalla eläviä ei saa sortaa. Päinvastoin, pitää auttaa. Maataloudessa ja liikkumisessa. Koko Suomi on kotimaamme ja perustuslailliset oikeudet kuuluvat kaikille.

On totta, että maakunnissa ollaan tyytymättömiä myös nykyhallitukseen. Silti ei pidä mennä ojasta allikkoon ja hypätä hölmöläisen kelkkaan, vaan pistää myös hallitusherrat koville. Painetta lisää. Ei saa luovuttaa.

Kaiken maailman hiilipörssit ovat uusia keinoja rahastaa. Kirjoitin tällä palstalla kuukausi sitten, että tavallinen ihminen on paras luonnonsuojelija. Olin oikeassa, vaikka radikaalit kuinka huutaisivat.

Ilmasto on tärkeä, mutta sen varjolla voidaan tehdä ja tehdään raakaa rahan ja vallan uusjakoa. On oltava tarkkana. Keltaliivit ymmärsivät tämän. Eivät he ilmastoa vastusta vaan väärää politiikkaa.

Somessa tekopyhyys kukoistaa. Paheksutaan milloin mitäkin. Toisten ulkonäköä ja syömisiä.

Tulkoon jokainen omalla uskollaan autuaaksi. Ei se minua häiritse, jos joku kasinojuppi elää leseillä tai pyöreärillinen griinpiis-aktiivi löytää onnensa tofusta. Minä päätän itse, mitä syön, enkä siihen hommaan kaipaa olan yli kurkistelijoita. Kuivan kesän oravan oloinen ihminen, jolla on lihaa vähän kielessä, ei minua säväytä. Mutta olemassa olon oikeus on hänelläkin. Onhan se minullakin, pyylevällä kansanmiehellä.

Veikko Vennamo totesi: Unohdetun kansan puolesta. Tunsin miehen. Jokainen meistä tekee virheitä. Mutta joka niistä ei opi, on painuva unholaan. Karismaattiset näkijät muistetaan aina.