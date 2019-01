Muutos vai jatkuvuus

Tästä vuodesta on tulossa varsinainen vaalisuma. Huhtikuun eduskuntavaalit on tuskin ehditty pitää, kun kansalaisilta kysytään jo kannanottoa europarlamentin koostumukseen. Ja jos sote menee maaliin, Sipilän hallituksen suunnitelmiin kuuluu vielä uusien maakuntavaalien järjestäminen ensi syksynä. Paljon on siis pelissä lähikuukausina.

Eduskuntavaalien pääasetelmat alkavat kirkastua. Pääministeri Sipilän johtama keskustapuolue lupaa jatkuvuutta ja puheenjohtaja Rinteen johtamat sosialidemokraatit kampanjoivat muutoksella.

Sipilä on uskonut markkinavoimiin ja niille on tehty lisää tilaa niin taksiuudistuksessa, työnvälityksessä kuin sote-palveluissa ja monessa muussa asiassa. Myös työlainsäädäntöä on yritetty muuttaa niin, että markkinoiden logiikka tulisi sopimustoiminnan solidaarisuusperiaatteen tilalle. Palkansaajajärjestöjen ankaran vastarinnan vuoksi uudistukset odottavat vaaleja ja sen jälkeisiä kannanottoja.

Työehtosopimusten yleissitovuuteen Sipilän hallitus ei loppujen lopuksi uskaltanut koskea ja siihenhän Suomen Yrittäjien kritiikki perimiltään kohdistuu. SY odottaakin nyt, että vaalien jälkeinen hallitus laittaisi tämän palkansaajan perusturvajärjestelmän romukoppaan.

Sosialidemokraattien pääkritiikki Sipilän hallitukselle tulee tuloerojen kasvusta ja laman laskujen kohdentumisesta. Pienituloiset yleensä ja eläkeläiset, erityisesti Kelan sairaskorvauksia käyttävät ovat maksaneet kovan hinnan säästöistä. Rinne lupaakin parantaa niiden ihmisten elämää, jotka ovat leikkauksista eniten kärsineet.

Keskusta on ajautunut omituiseen tilanteeseen. Entinen perusturvapuolue joutuu eduskuntakeskustelussa korvat luimussa puolustamaan perusturvaan tehtäviä leikkauksia kokoomuksen katsellessa poissaolevana muualle. Talous kasvaa mutta indeksileikkaukset jatkuvat tänäkin vuonna.

Kun kuuntelee eduskuntavaaleihin liittyvää keskustelua huomaa toistuvasti, että hallituspuolueiden mielestä Rinteen ehdotukset ovat lähtökohtaisesti vaarallisia ja parhaimmillaankin vähintään populismia.

Rinteen lupaus nostaa pienempiä eläkkeitä satasella kuussa on saanut aikaan aivan erityisen suuren metelin ja pahennuksen. Rinteen ohjelma nostaisi suuren joukon eläkeläisiä köyhyydestä, joten on vaikea nähdä mitä erityisen tuomittavaa siinä on.

Vielä kymmenen vuotta sitten tuollainen ehdotus olisi tullut luontevasti julkisuuteen keskustalaisten, vaikkapa entisen kansanedustaja Liisa Hyssälän esittämänä.

Erityisen kriittisiä Rinteen ehdotuksille ovat olleet kokoomuslaiset poliitikot ja heidän avustajansa. Rinteen lupausta parantaa eläkkeitä on sanottu kalliiksi ja vastuuttomaksi. Maksaisihan se, toteuttamistavasta riippuen, useamman satamiljoonaa vaikkakin monelle vuodelle jaettuna.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että samaan aikaan eläkeläisköyhyyskeskustelun ministeri Orpo vei hallituksessa lävitse sijoitustilien verotuksen keventämisen. Uuden lainsäädännön eduskunta hyväksyi varsin pienellä julkisuudella.

Sen kustannuslappu yhteiskunnalle tulee lähivuosina olemaan yli 150 miljoonaa vuodessa, mutta rahankäyttö osakkeita omistavien verotusetuihin ei ollut ääntenkalastelua, ei vastuuttomuutta eikä populismia.

Puheenjohtaja Rinteen kannattaisi pyytää puheenjohtaja-ministeri Orvolta konsulttiapua siinä, miten omista ehdotuksista leivotaan vastuullisia ja kansalaisten yhteishyvää lisääviä.

Demokratiassa kansalaiset tekevät päätökset. Seuraavien eduskuntavaalien asetelma on jo valmis kansalaisten arvioitavaksi. Muutos vai jatkuvuus? Tuota kysymystä kansalaiset pyörittävät lähiviikkoina mielessään.