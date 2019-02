Selvityksestä eväitä seuraavalle hallitukselle

Reijo Karhinen jätti viime viikolla selvityksensä suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden parantamisesta. Iso kiitos Karhiselle, hän on tehnyt valtavan kattavan ja perusteellisen selvitystyön.

Kotimaisen ruuan­tuotannon pärjääminen ja tulevaisuus on äärimmäisen tärkeä kysymys Suomelle. Keskusta on usein yksin puolustamassa suomalaista ruuantuotantoa.

Voisiko Karhisen selvitys toimia pohjana puolueiden yhteiselle maaseutu­linjaukselle ja maaseudun kehittämis­työlle, jonka tärkeänä osana myös maatalouden kannattavuus laitetaan nousuun? Toivon, että saamme kaikista puolueista kavereita.

Johtamani hallitus on päässyt moniin asettamiinsa tavoitteisiin, etenkin talouden ja työllisyyden osalta.

Viljelijöiden tilanteen ja ruuan­tuotannon kannattavuuden osalta emme ole valitettavasti päässeet haluttuihin tuloksiin. Maatalouden kannattavuus on heikentynyt koko 2000-luvun. Maatalouden pitkän aikavälin kannattavuus saadaan kuntoon vain reilujen ja toimivien markkinoiden kautta.

Toivon, että ruokaketjun kaikki osat käyvät huolella läpi Karhisen raportin. Erityisesti toivon jokaisen ruoka­järjestelmän toimijan pohtivan: mitä juuri minä ja edustamani organisaatio voisimme tehdä vielä paremmin ruuantuotannon kannattavuuden parantamiseksi? Tilanne on niin vakava, että kannattavuuden parantaminen vaatii varmasti kovia ja epä­mieluisiakin ratkaisuja.

On selvää, että helpot ratkaisut on jo tehty. Meidän on muutettava toiminta­tapojamme, haettava uusia kumppanuussuhteita ja ajateltava asioita uudella tavalla. Vanhoilla menetelmillä emme tilannetta pysty muuttamaan.

Onnistumisen eväät luodaan hyvällä tutkimuksella ja tuotekehityksellä, koulutuksella ja neuvonnalla sekä vahvalla vientityöllä. Näihin asioihin tarvitsemme lisä­panostusta myös jatkossa.

Pari muuta poimintaa raportista.

Karhinen esittää selvityksessään perustettavaksi Yhteistä Ruokapöytää, jossa ruokaketjun avaintoimijat rakentaisivat yhteistä luottamusta sekä suomalaisen ruuan strategiaa. Pidän tätä avausta hyvin rakentavana ja kannatettavana. Otan esityksestä kopin ja kutsun ruokapöydän koolle yhdessä maatalousministeri Lepän kanssa viipymättä.

Karhinen esittää myös, että suomalainen ruoka on saatava paremmin näkyviin ruokakaupoissa. Olen tästä samaa mieltä. Tässä kaupparyhmien tulee näyttää nyt aktiivisesti esimerkkiä. Heitän haasteen kaupparyhmille: tehkää palvelus kuluttajille ja laittakaa suomalainen ruoka esille kaupoissa.

Jos paljon hyvää, niin jotain kritisoitavaakin.

En kuitenkaan kannata Karhisen esitystä siitä, että tuet rajattaisiin alle 20 000 euron myynnin tekeviltä tiloilta. Nyt pitää tehdä kaikki toimet, jotta viljelijöille jäisi vähintään tuon verran yrittäjätuloa. Peri­aate siitä, että tuet ohjataan aktiiviseen ruoantuotantoon, on kuitenkin oikea.

Reijo Karhinen totesi raporttinsa luovutustilaisuudessa, että hänen selvitystyönsä ajurina on toiminut ajatus, että tulevaisuudessa mahdollisimman moni äiti ja isä voisivat suositella nuorille tilan jatkamista.

Se on hyvä ohje myös meille poliitikoille. Meidän tulee tehdä sellaisia päätöksiä, että mahdollisimman moni nuori kokee suomalaiseen ruuan­tuotannon hyväksi elämän­uraksi.