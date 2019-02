Pienipäästöiset autot kuuluvat teille

Pari viikkoa sitten Kokoomus aloitti ympäri Suomen tienvarsikampanjan, jonka yksi pääviesti on ”Autot kuuluvat teille”. Kyltti tienvarressa sai aikaan vilkkaan keskustelun liikenteen päästöjen vähentämisestä ja siihen liittyvistä keinoista. Olen iloinen, että tämä aihe kiinnostaa niin montaa suomalaista.

Ilmastonmuutos on vakava uhka. Meidän on tehtävä enemmän ja nopeammin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja yhteisen luontomme suojelemiseksi. Epätoivoon tai paniikkiin ei silti ole syytä vaipua, sillä keinoja meillä on.

Kokoomuksen ilmasto- ja ympäristöohjelmassa on 30 perusteltua keinoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kannatamme esimerkiksi joukkoliikenteen vahvistamista ja nopeita junayhteyksiä kaupunkiseutujen välille. Suurimpien kaupunkien välillä tulee pyrkiä siihen, että juna on ajallisesti paras liikenneväline.

Suomi on suuri maa. Jos Suomi olisi Itä-Euroopassa, se ulottuisi eteläisestä Kroatiasta Puolan pohjoisosiin. Isossa osassa Suomea auto on välttämätön osa sujuvaa arkea. Jokaisen suomalaisen on voitava käydä töissä, opiskella, yrittää, harrastaa tai tavata ihmisiä oman elämäntilanteensa mukaan.

Kokoomus vastustaa päästöjä, ei autoja. Torjumme ilmastonmuutosta leikkaamalla autoilun päästöjä, emme kieltämällä autoja tai autoilua. Tarvitsemme erilaisia ratkaisuja, jotka huomioivat alueiden erityispiirteet.

Autoilun päästöjen vähentämiseksi meillä on useita keinoja. Vapauttaisin päästöttömät ja vähäpäästöiset autot kokonaan autoverosta eli verosta, joka maksetaan auton ostohetkellä. Siirtäisin vastaavan veron ajoneuvoveroon niin, että keski- ja suuripäästöisten autojen käyttöä verotettaisiin enemmän.

Toinen keino on kannustaa muiden kuin fossiilisten liikennepolttoaineiden käyttöön, joiden verotus täytyy miettiä omana kokonaisuutenaan. Sähköä tai biokaasua käyttävän ajoneuvon tulisi olla fossiilista polttoainetta käyttävää autoa kilpailukykyisempi vaihtoehto viimeistään 2030-luvulla. Edistäisin tätä tavoitetta poistamalla käyttövoimaveron kaasu- ja sähköautoilta.

Biokaasu on erinomainen polttoainevaihtoehto, kun se tuotetaan maatalouden ylijäämälannasta. Se on kotimainen valinta ja järkevää kiertotaloutta. Ilmastohyötyjen lisäksi paikalliset biojalostamot tuovat työtä ja toimeentuloa niitä ympäröiville seuduille.

Bensiiniauton muuntamista kaasuautoksi tulisikin tukea määräaikaisesti. Se olisi suhteellisen edullinen täsmätoimi, jolla tuettaisiin vielä liikenteessä jonkin aikaa olevien vanhojen autojen muuntamista vähäpäästöisemmiksi.

Kolmas keino on porrastaa työsuhdeautojen verotusarvo jyrkästi päästöjen mukaan. Työsuhdeautoihin vaikuttamalla voidaan muuttaa merkittävästi Suomeen uusina rekisteröitävien autojen ominaisuuksia ja saada uuden tekniikan autoja käytettyjen autojen markkinoille. Esimerkiksi Fortumilla työntekijät voivat nykyään valita vain täyssähköautoja tai ladattavia hybridiautoja työsuhdeautoikseen.

Ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ei saa maksattaa pienituloisilla. Meidän päättäjien täytyy kyetä tekemään sellaisia ratkaisuja erityisesti energiantuotannossa ja liikenteessä, että yksittäisen kotitalouden kustannukset eivät päästövähennysten takia nouse kohtuuttomiksi.

Suomi on kuitenkin suuri maa, jossa autot kuuluvat teille. On yhteinen urakkamme tehdä niistä mahdollisimman ympäristöystävällisiä.