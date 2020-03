71-vuotias Seppo Kääriäinenkään ei pidä korona-eristyksestä, mutta: "Jos ei toimita, yhteisen katastrofin tie on kivetty"

Kalle Keskinen

Seppo Kääriäinen aikoo viettää entistäkin enemmän aikaa metsässä epidemian varotoimien vuoksi.

Veteraanipoliitikko Seppo Kääriäinen ottaa kantaa koronaviruksen varotoimiin Twitterissä.

Hän toteaa, että kun on tapaamatta toisia, on itsellensä kerrottava, miksi näin on toimittava."

"Jos ei toimita, yhteisen katastrofin tie on kivetty ja rajoitukset kovenevat porras portaalta. Oliko se Vilho Koskela, joka puhui tiukassa paikassa pienemmän riesan tiestä.

Toisessa tviitissä Kääriäinen kertoo koronan vastaisen taistelun jujuksi, että itse kukin noudattaa valtionjohdon määräyksiä ja suosituksia.

"Edessä on pitkähkö mutta ei loputon poikkeusaika."

Kääriäinen on 71-vuotias. Valtioneuvosto kehotti eilen yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella, koska ne lisäävät tartuntariskiä.

Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.

Muutoinkin on pyrittävä välttämään altistumisen riskiä lisääviä tilanteita. Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia. Tämän vuoksi kaikkia ihmisiä kehotetaan toimimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleisohjeiden mukaisesti tartuntariskin minimoimiseksi.

Seppo Kääriäisen Twitter-päivitykset

Lue lisää:

Jauhelihan kysyntä kaksinkertaistui – näitä tuotteita suomalaiset ostavat nyt, kaikki on kotimaista

Uutispäällikön kommentti: Koronapandemian oikea vertailukohta on toinen maailmansota — maailma menee nyt uuteen järjestykseen

Ohjeita ikääntyneiden ja riskiryhmässä olevien omaisille ja läheisille