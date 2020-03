Syyttäjä vaatii perussuomalaisten Mäenpäälle ja kahdelle ex-päätoimittajalle sakkorangaistusta – syytteet liittyvät Mäenpään mielipidekirjoituksessa esitettyyn raiskausväitteeseen

LEHTIKUVA / Timo Aalto

Istunto pidettiin koronavirustilanteesta huolimatta normaalisti, mutta asianomaiset istuivat isossa salissa kaukana toisistaan.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa on alkanut oikeudenkäynti, joka koskee perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään mielipidekirjoitusta. Syyttäjä vaatii Mäenpäälle kunnianloukkauksesta ja Ilkan ja Pohjalaisen entisille päätoimittajille päätoimittajarikkomuksesta vähintään 30 päiväsakon rangaistusta.

Syyttäjän mukaan Mäenpää väitti mielipidekirjoituksessaan valheellisesti, että Etelä-Pohjanmaan opistossa olisi tapahtunut raiskaus ja että opiston rehtori olisi laiminlyönyt ilmoittaa asiasta poliisille. Lisäksi kirjoituksessa on syyttäjän mukaan vihjailtu, että rehtori olisi ylittänyt asiassa toimivaltansa, vaikeuttanut poliisin esitutkintaa ja loukannut väitetyn raiskauksen asianosaisten oikeusturvaa.

Syyttäjän mukaan Ilkan ja Pohjalaisen entiset päätoimittajat Satu Takala ja Toni Viljanmaa laiminlöivät toimitustyön johtamis- ja valvontavelvollisuuttaan. Mielipidekirjoitus julkaistiin maakuntalehdissä viime vuoden tammikuussa.

Kaikki kiistävät syytteet.

Mäenpään mukaan hänen mielipidekirjoituksensa perustui Ilkassa julkaistuun juttuun, jossa rehtori kertoo opistossa selvitetystä raiskaushuhusta. Jutussa rehtori sanoo, että asia selvitettiin opistossa perin pohjin sen jälkeen, kun muut opiskelijat ilmoittivat siitä. Rehtorin mukaan tilanne paljastui kahden nuoren väliseksi selvittelyksi rakkaussuhteessa ja kyseessä ei ollut raiskaus.

"Kävimme oikeustieteellisestä näkökulmasta läpi kaikkien asianosaisten kanssa keskustelut, joihin kutsuttiin myös alaikäisen tytön vanhemmat", sanoi rehtori Ilkan tammikuisessa jutussa.

Mäenpään mukaan hänen mielipidekirjoituksensa tarkoitus oli arvostella rehtorin työskentelytapaa.

"Artikkeli herätti hämmennystä opiston toimintatavasta. Miksi opisto selvittää alaikäiseen kohdistunutta seksuaalirikosepäilyä itse, kun tällainen selvittely kuuluu normaalisti poliisin tehtäviin?", Mäenpään kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Mäenpää katsoo, että opiston rehtori on sellaisessa asemassa, jossa on siedettävä virkatehtäviin kohdistuvaa voimakasta kritiikkiä.

Ilkan ja Pohjalaisen entiset päätoimittajat katsovat, ettei Mäenpään mielipidekirjoituksessa ole kyse rikoksesta. Heidän mukaansa kirjoituksessa on kritisoitu sitä, miten opistossa on selvitetty raiskausväitettä ja että tällainen kritiikki on sallittua.

"Kun mielipidekirjoituksen lukee kokonaisuudessaan, tulee kyllä selväksi, että kirjoittaja ei väitä oppilaitoksessa tapahtuneen raiskausta, vaan haluaa kritisoida lehdessä kuvailtua asian selvittämistapaa, jota ei pidä asianmukaisena, ja on huolissaan sekä asianomistajan että myös epäillyn oikeusturvasta kuvatunlaisessa prosessissa", kirjoitetaan Takalan ja Viljanmaan yhteisessä vastauksessa.

Ex-päätoimittajat ovat Mäenpään kanssa samaa mieltä rehtorin asemasta kritiikin kohteena.

"On huomattava, että kyse on ollut ison oppilaitoksen rehtorista, joka on julkisessa virassaan ja asemassaan jo muutenkin velvollinen sietämään kriittistäkin arvostelua."