EU-maatalousministerit huolissaan ruuan ja työvoiman liikkuvuudesta Euroopassa – tilatarkastuksiin toivotaan joustoa koronatilanteen vuoksi

Jari Lepän mukaan EU:n kriisirahoitukselle on käyttöä tässä tilanteessa.

EU-jäsenmaiden maatalousministerit vaativat komissiolta toimia tavaroiden ja työvoiman liikkuvuuden varmistamiseksi. Maatalousneuvosto keskusteli keskiviikkona koronaviruksen vaikutuksista Euroopan maatalouteen.

”Keskeinen huoli oli kausityövoimaan saanti ja liikkuvuus. Rajoitukset liikkumiselle voivat aiheuttaa ongelmia monilla sektoreilla”, Suomea kokouksessa edustanut maatalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo.

Euroopan tiloilla työskentelee satoja tuhansia ihmisiä kausityövoimana, maa- ja metsätalousministeriöstä arvioidaan. Kausityövoimaa tarvitaan erityisesti vihannes- ja puutarha-aloilla, ja työntekijöitä tulee EU:n sisältä ja sen ulkopuolelta.

”Tämä on kriittinen kysymys. Liikkumisrajoitukset näkyvät myös marjojen ja tuoretuotteiden kysynnässä”, Leppä arvioi.

Ministerit painottivat, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulee joustaa kriisitilanteessa. Tiloilla tulee tehdä vain välttämättömät tarkastukset, jottei virus pääse leviämään.

”Meidän tulee välttää ruokaketjun toimijoiden tartuntoja. Siksi ei-välttämätön liikkuminen tiloilla ja tuotantolaitoksilla pitää minimoida, jotta huoltovarmuus ei vaarannu”, Leppä toteaa.

Lepän mukaan viljelijät tarvitsevat korkeampia tukiennakoita, jotta tilojen maksukyky säilyy. Jäsenmaat nostivat esiin myös tarpeet markkinatoimenpiteille, kuten interventioiille.

”Rahoitusta on pystyttävä kohdentamaan joustavasti tärkeimpiin toimenpiteisiin.”

Myös sisämarkkinoiden toimiminen ja rahdin liikkuminen on tärkeää, Leppä muistuttaa.

EU-maiden sulkeutuessa viime viikonloppuna ruuhkat olivat äityneet tietyillä EU-maiden rajoilla 18 tuntiin. Komissio vaati rajoille ”vihreitä kaistoja”, jotta tarkastukset kestäisivät enintään vartin.

Vaikka elintarvikekaupassa on esiintynyt rajojen sulkeutumisen jälkeen hidasteita, Leppä ei usko ruokapulaan Suomessa.

”Suomalaisen ja kotimaisuuden korostaminen on tärkeää kriisiaikana.”

EU:n maataloustukien hakuaikaa on pidennetty, Euroopan komissio tiedottaa. Tukihakemusten uusi määräaika on nyt kesäkuun puolivälissä, kun tavallisesti se on ollut toukokuun puolivälissä.

Myös valtiontukien ylärajaa on nostettu: maataloustuottajat voivat saada tukea 100 000 euroa maatilaa kohden.

Lisäksi EU-maat voivat myöntää maatalousalalla vähämerkityksistä tukea. Tätä kansallista erityistukea varten ei tarvita komissiolta ennakkohyväksyntää.

