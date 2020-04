Huomio kotimaiseen ruokaan nosti maatalouden arvostusta – ”Sympatian pitäisi jo näkyä viljelijän tilillä”

Polttoaineiden hintojen lasku on hyödyttänyt viljelijöitä.

Jukka Pasonen

Koronaepidemian aiheuttama muutos ruuan kulutuksessa on lisännyt suomalaisten arvostusta viljelijöitä kohtaan.

MT:n teettämään gallupiin vastanneista 76 prosenttia arvostaa viljelijöitä nyt entistä enemmän, 16 prosentilla arvostus ei ole noussut.

Arvostuksen nousu on varsin laajaa asuinpaikasta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Alle 30-vuotiaiden ja opiskelijoiden keskuudessa alle 70 prosenttia ilmoitti arvostuksen noususta.

Keskustaa äänestävistä melkein 90 prosentilla arvostus on noussut ja kokoomusta äänestävistä yli 80 prosentilla.

Kotimaisen ruuan kysyntä on kasvanut koronakaranteenin aikana, sillä syöminen on siirtynyt ravintoloista koteihin.

”Sympatiapuheita on kiva kuunnella, mutta ei se lämmitä, ennen kuin se realisoituu viljelijöiden tileille”, maanviljelijä Jyri Mela Länsi-Uudenmaan Saukkolasta tuumii.

Tuottajahintojen noususta ei vielä ole merkkejä.

"On puheita kuulunut, mutta kun on hintatilastoja seurannut, niin ei näy muutosta. Kaikki on seis."

Polttoaineiden hintojen lasku on myönteistä. Mela säästi juuri 25 prosenttia.

”Sitä ei ole ennen nähty.”

Mela odottelee kylvökelejä. Aivan niin aikainen kevät ei olekaan, mitä ensi näytti. Lunta ei ollut koko talvena. Järvestä jäät on lähtenyt seitsemän kertaa.

Melalla on reilun sadan hehtaarin viljatila ja metsää.

"Länsi-Uudellamaalla on tavallista, että lumien jälkeen seuraava sade tulee juhannuksena. Kevätkosteutta ei voi hukata, pakko mennä heti."

MT:n TNS Kantar Agrilla teettämään kyselytutkimukseen vastasi 1 179 suomalaista maaliskuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön jakaumassa kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

