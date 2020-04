Ministeriöt listasivat huoltovarmuuden kannalta akuutit työt, joihin on pakko saada ulkomaista työvoimaa

Saara Lavi

Kausityöntekijöitä tarvitaan muun muassa kasvihuoneissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön viranomaistyöryhmä on saanut valmiiksi listauksen, jossa lueteltu ulkomaista työvoimaa välttämättä tarvitsevat alat ja kriittiset työtehtävät. Näitä on etenkin alkutuotannossa.

"Poikkeusoloissa kaiken toiminnan lähtökohtana on kansanterveyden suojelu, joten rajan ylitykset on perusteltava erittäin tarkasti. Työnantajan tehtävänä on perustella erillisellä lomakkeella, että työtehtävä on työryhmän arviossa tarkoitetusti huoltovarmuuden tai toimialan kannalta välttämätön. Työnantajan tulee toimittaa lomake työntekijälle työtehtävien välttämättömyydestä esitettäväksi rajavartioviranomaiselle rajanylitystilanteessa", ministeriön tiedotteessa ohjeistetaan.

"Toimiala- ja tehtäväkohtainen arvio ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä, ja päätöksen siitä välttämättömästä liikenteestä tekee rajatarkastusviranomainen kullakin rajanylityspaikalla tapauskohtaisen harkinnan perusteella", tiedotteessa kerrotaan.

Myös muiden, normaalisti voimassaolevien maahantulon edellytysten tulee täyttyä. Maahanmuuttovirasto myöntää tarvittavan luvan sillä perusteella, että työntekijä on tulossa hoitamaan huoltovarmuuden kannalta kriittistä tehtävää.

"Saapuville työntekijöille toimitetaan koronaan liittyvät turvaohjeet etukäteen. Kaikki maahan tulevat työntekijät ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Työnantajien vastuulla on järjestää kuljetukset saapumispaikasta karanteenipaikkaan", ministeriö kertoo tiedotteessaan.

Karanteenin omaisten olosuhteiden osalta noudatetaan maahan tulevia matkustajia koskevia THL:n voimassa olevia ohjeita.

Listatut maa-, puutarha- ja kalatalouden työt ovat: kotieläintuotannon sekä eläinten hoidon ja terveyden kannalta välttämättömät työt, kasvintuotannon välttämättömät työt avomaalla ja kasvihuoneissa, mukaan lukien rehuntuotanto, ammattikalastuksen työt ja välttämättömät työt maatalous- ja puutarhatuotannolle suoria palveluja tuottavissa yrityksissä ja yhteisöissä (esimerkiksi elintarvikkeiden jatkojalostus ja koneiden korjaus).

Elintarvikealalta on listattu erityisasiantuntemusta vaativat koneiden ja laitteiden asennukseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät ja alan eri sektoreiden teollisuuslaitosten erityisasiantuntemusta vaativat auditoijat ja sertifioijat.

Metsäalalta on listattu istutus- ja kylvötehtävät sekä metsätaimitarhoilla tehtävä työ.

Lisäksi kriittisiä tehtäviä on energiahuollossa, meri- ja valmistavassa teollisuudessa, rakentamisessa, liikenne- ja viestintäalalla, kemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa ja terveysteknologiassa.