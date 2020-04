Hyvinvointiala: Valtio ei ole edes kartoittanut, kuinka paljon vuodepaikkoja ja testausmahdollisuuksia yksityinen sektori voisi tarjota

Ala muistuttaa, että yksityinen sektori voi tuplata koronatestaukset ja että tyhjissä kuntoutuslaitoksissa on nyt paljon tilaa. Hali vaatii kehysriiheltä maksuttomia testauksia ja hoitajamitoituksen lykkäämistä kolmella vuodella.

Jukka Pasonen

Yksityisiä sote-toimijoita edustava hyvinvointiala Hali suomii kovin sanoin koronatilanteen hoitoa. Sen mukaan yksityisen sektorin mahdollisuuksia ei ole otettu käyttöön, vaan sosiaali- ja terveysministeriö on jo kolmen viikon ajan kieltäytynyt Halin tarjoamasta avusta.

"Hieman huolestuttavaa on, että STM on valtakunnan tasolla vasta luomassa tilannekuvaa yksityisestä puolesta, vaikka maa on valmiustilassa kolmatta viikkoa", Halin johtaja Ismo Partanen sanoo.

"Rahakysymys tämä ei ole, koska rahasta ei ole edes keskusteltu."

Valtiovalta on ilmoittanut haluavansa lisätä koronatestausta, mutta pitää sekä testauksen että rahoituksen julkisissa käsissä. Halin mukaan yksityinen sektori voisi tehdä tavoitteena olevasta 7 000 testistä yli puolet 4 000 Terveystalon, Aavan, Mehiläisen ja Pihlajalinnan avulla. Hali toivoo tänään alkavasta kehysriihestä päätöstä, että testaukset maksaa valtio.

"Tällaisen kriisin aikana on turha erotella julkista ja yksityistä, sillä meillä on yhteinen vihollinen, jota vastaan taistellaan."

Myös vapaita petipaikkoja olisi yksityisen sektorin nyt suljetuissa kylpylöissä ja kuntoutuslaitoksissa runsaasti eli yli 2 000. Halin mukaan niitä ei ole kysytty, vaan sairaanhoitopiirit ovat kartoittaneet mahdollisesti kiihtyvän epidemian varalle jäähalleja ja messukeskuksia.

Hali vaatii myös selvempää ohjeistusta siitä, että Huoltovarmuuskeskuksen toimittamat suojavälineet kuuluvat myös yksityisille toimijoille. Halin jäsenet saivat vielä viime viikolla välinepyyntöihinsä kunnista ja sairaanhoitopiireistä "suorastaan törkeitä viestejä, että ei anneta teille, miksi tänne soittelette", Partanen kertoo.

Osa kunnista sen sijaan jakaa suojaimia maksutta myös yksityisille sosiaalialan yrityksille. Suojaimia saa Halin mukaan Kiinasta, mutta niiden hinnat ovat moninkertaistuneet.

Halin johtaja Arja Laitisen mukaan yksityinen sektori on avainasemassa taudin ehkäisyssä, sillä se hoitaa noin puolet 50 000 vanhuksen palveluasumisesta.

"Puhutaan valtavasta määrästä riskiryhmässä oleva suomalaisia. Siellä suojaamisessa täytyy onnistua ja sinne satsata, ettei kuormiteta edelleen terveyden- ja tehohoitoa."

Hali testaisi sekä oirehtivat että altistuneet mutta oireettomat työntekijät. Oireettomien hoitajien testaus takaisi, etteivät he levitä tautia. Heidät voitaisiin Halin mielestä pitää töissä ilman kahden viikon kotikarenssia.

Testit maksavat nyt omalla rahalla noin 200 euroa. Halin mukaan yksityinen sektori voisi tarjota testausta 160–250 euron hintaan riippuen sitä, tulisiko mukaan myös lääkärinarvioita, jäljitystä tai muuta. Yksityisellä sektorilla työntekijöiden testit maksaa työnantaja, mutta esimerkiksi palveluasumisessa kotikunta. Halin tietoon on tullut, että testeihin pääsyä on osassa kunnissa evätty oireisiltakin.

Halin mukaan tehokas suojaaminen säästäisi rahaa, sillä jokainen viikko tiukkojen rajoitteiden aikana maksaa satoja miljoonia euroja.

Halin kymmenen kohdan listassa hallituksen kehys- eli koronariiheen on testien korvaamisen lisäksi Finnveran takaus työterveyshuollon jatkumiseksi myös asiakkaiden lomautusten ajan, vanhustenhuollon hoitajamitoituksen lykkääminen kolmella vuodella vuoteen 2023 sekä tyhjiksi jääneiden hoivatilojen vuokranmaksun järjestely niin, että valtio maksaisi kolmanneksen, vuokranantaja kolmanneksen ja vuokralainen kolmanneksen.