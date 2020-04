Yle ei lupaa rahallista apua muulle medialle, vaan vetoaa hallitukseen: "Nyt kannattaisi selvittää sanomalehtien arvonlisäverosta luopuminen"

Kuva: Jaana Kankaanpää, Kuvitus: Juho Leskinen

"Ylelle on ilman muuta tärkeää, että myös kaupallinen media menestyy", Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Arto Satonen sanoo.

Koronakevät on kurittanut kovalla kädellä mediaa. Ilmoitustulot ovat romahtaneet, ja tilauksia on peruttu.

Yhteensä tuhansia ihmisiä koskevista yt-neuvotteluista ja lomautuksista ovat ilmoittaneet muun muassa Turun Sanomat, Kaleva, Ilkka-Yhtymä, Hämeen Sanomat, Salon Seudun Sanomat, Karjalainen, Kainuun Sanomat, Keskipohjanmaa ja useita sanomalehtiä julkaiseva Keskisuomalainen. Alma ja Sanoma ovat varoittaneet tuloksestaan.

Yhtä ei korona kuitenkaan vaivaa: Yleä. Siltä ei ole leikattu eikä väkeä ole lomautettu.

Valtion omistama yhtiö ei kuitenkaan lupaa avata lompakkoaan kaupallisen median auttamiseksi. Päinvastoin, sen asema on vahvistunut.

"Yleen korona on vaikuttanut sillä tavalla, että sen rooli tiedonvälittäjänä ja elämystentuottajana ihmisten olohuoneisiin on korostunut. Yleä tarvitaan nyt enemmän kuin on ehkä edes osattu ajatella, ja sen pitää olla toimintakykyinen", sanoo hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen (kok.).

Eikö Yle-verosta voisi nirhata osuutta esimerkiksi sanomalehtien jakelutueksi?

"En usko, että Yle-vero soveltuu siihen. En tunne jakelutukea riittävästi, mutta olen ymmärtänyt että ratkaisevaa on jakelutiheys."

Laki Yleisradio Oy:stä sanoo, että "yhtiön on toiminnallaan edistettävä sananvapautta, korkeatasoista journalismia ja median monimuotoisuutta".

Oletko huolissasi moniäänisen median kohtalosta, jos korona kurjistaa lehdet ja toimitukset?

"Kansalaisten tiedonsaannin kannalta on olennaista, että maakunnissa on sekä Ylen aluetoimitus että maakuntalehti. Olen erittäin huolissani, jos maakuntalehti ei pärjää. Jos se loppuu kokonaan, Ylen aluetoimituksen on mahdotonta paikata sen poismenoa", Satonen sanoo.

"Luulen, että ratkaisu löytyy yhteistyön kautta eli tekemällä käytännön jutuissa molempia osapuolia hyödyntäviä asioita. Mitä ne ovat, siihen minulla ei riitä kompetenssia. Mutta Ylen nykyinen johto tuntee kaupallisen median erittäin hyvin."

Kaupallista mediaa ovat tilaus- ja ilmoitustuloilla elävät tiedotusvälineet, kuten Maaseudun Tulevaisuus.

Satonen mainitsee yhteistyömahdollisuuksina vaaliuutisoinnin, urheilun, ulkoisten ohjelmien ostot ja kotimaisten ohjelmien myymisen ulkomaille.

"Olemme takamatkalla muihin Pohjoismaihin verrattuna, mutta uskon suomalaisen draaman kansainväliseen menestykseen. Esimerkiksi Sorjonen leviäminen maailmalle on lupaavaa."

Entä sanomalehdet? Voisiko Yle tehdä ja antaa perusuutisiaan ja myös juttusuunnitelmiaan kaupallisen median käyttöön STT:n tapaan? Ja linkittää kaupallisen median juttuja omille sivustoilleen?

"Luulen, että voisi. Mutta olen ymmärtänyt myös, että kaupallisillakin medioilla on erilaisia näkemyksiä ja osa haluaa tuottaa itse uutisensa. STT:n toimintaa Yle on ollut turvaamassa, koska se on maakuntalehdille tärkeä.

Kaupallisen median suurimpana uhkana Satonen näkee mainoseuroja ja aikaa vievät ulkomaiset toimijat, kuten Facebookin.

Rahallisen avun sijasta Satonen auttaisi kaupallista mediaa paitsi yhteistyöllä myös verotuksella.

"Nyt kannattaisi aidosti selvittää, voitaisiinko sanomalehtien arvonlisäverosta luopua Norjan tapaan. Sitä harkittiin, kun vedin parlamentaarista työryhmää, mutta se törmäsi EU-sääntöihin. Nyt voisi olla momentum tällaiselle konkreettiselle vastaantulolle, kun tehdään muitakin linjauksia."

Tilattaviin sanoma- ja aikakauslehtiin sovelletaan Suomessa alennettua, kymmenen prosentin arvonlisäkantaa. Jäsenlehdillä vero on nolla.

Yle on uudistamassa strategiaansa, ja hallintoneuvosto käsittelee sitä toukokuun lopulla.

"Huomioidaanko siinä korona ja kriisivalmius yleisemmin, sitä pitää vielä harkita."

Koronakriisin aikaan myös eduskuntaryhmien kokouksia pidetään etänä, ja aikaa olla kotona on enemmän.

Entä mitä Sastamalasta tavoitettu Yle-pomo itse katselee televisiosta?

"Viime aikoina tiedotustilaisuuksia ja juuri nyt pingviineitä, joku luonto-ohjelma on menossa."