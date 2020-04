Kysely: Nyt lähes joka toinen kunta jakaa kouluruuan etäopiskelijoille

Johannes Tervo

Kouluruokaa halutaan syödä tuhansissa perheissä, vaikka se koronaepidemian takia pitää noutaa kouluilta kotiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston kunnille viikolla 15 tekemän kyselyn perusteella kouluruokailua tarjotaan kaikille halukkaille oppilaille 47,3 prosentissa kaikista vastanneista kunnista koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana.

Runsas neljäsosa kunnista (27,3 %) tarjoaa kouluruokaa vain lähiopetuksessa oleville oppilaille. Noin neljännes, eli 25,4 % kunnista ilmoittaa tarjoavansa kouluruokaa esimerkiksi sosiaalisin ja taloudellisin perustein tai muulla harkinnalla. Näin tukea pyritään kohdentamaan erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville oppilaille.

Kouluruuan tarjoaminen kaikille halukkaille on keskimääräistä yleisempää suurimmissa kunnissa, kun verrataan 20 suurimman kunnan vastauksia muihin kuntiin. Lisäksi 20 kuntaa on ilmoittanut aloittavansa kouluruokailun järjestämisen etäopetuksessa oleville oppilaille huhtikuun aikana. Yleisin tarjottava ateriamuoto on kylmä annos, jota tarjoaa lähes kolmasosa kunnista.

Kyselyyn vastasi perusopetuksen osalta kattavasti 252 kuntaa eli 85,7 prosenttia kaikista kunnista.