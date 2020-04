VM:n Majanen: Ville Skinnari pysäytti tänään kansliapäällikön nimityksen

Vesa Moilanen

Virkaan on esitetty alivaltiosihteeri Päivi Nergiä.

Päivi Nergin nimityksen valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi pysäytti tänään valtioneuvoston istunnossa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.).

Valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majasen mukaan Skinnari ilmoitti istunnossa, että haluaa asiakirjat perehdyttäväkseen. Majasen mukaan asian käsittely jatkuu viikon kuluttua.

"Se meni sen menettelyn mukaan, joka valtioneuvoston yleistunnossa on, että ministeri ilmoittaa, että hän haluaa asiakirjat perehdyttäväkseen. Siinä ei sitten muuta voi tehdä kuin todeta, että näin teemme", Majanen sanoi STT:lle.

Skinnari perusteli asiaa lyhyesti Twitterissä.

"Valtiovarainministeriön kansliapäällikön nimitysasia on saanut paljon julkisuutta ja keskustelu on ollut moninaista. Kokonaisuuteen tulee vielä perehtyä tarkemmin ja siksi aikalisä on tarpeen", hän kirjoitti.

Kansliapäällikön nimitys piti tehdä jo viime viikon valtioneuvoston istunnossa, mutta tuolloin se vedettiin pois esityslistalta viime tingassa. Syyksi tuolloin kerrottiin, että puolueet haluavat käydä läpi huolellisesti nimityksen perusteet.

Ero oli se, että viime viikolla nimitys vedettiin pois esityslistalta ja nyt se päästettiin istuntoon asti ennen pöydälle jättämistä. Majanen ei ryhdy spekuloimaan, miksi näin tehtiin.

Nykyinen kansliapäällikkö Martti Hetemäki on siirtymässä työelämäprofessoriksi. Häntä on yleisesti pidetty Suomen vaikutusvaltaisimpana virkamiehenä. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu johtaa valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Aiemmin Nerg on työskennellyt muun muassa sisäministeriön kansliapäällikkönä. Hänen nimityksensä Hetemäen seuraajaksi on herättänyt jo ennalta paljon porua. Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) esittämä Nerg ei ole ollut tiettävästi ainakaan päähallituspuolue SDP:n suosikkiehdokas.

Julkisuudessa on arvosteltu muun muassa sitä, että maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Nergin talousosaaminen on muita hakijoita heikompaa.

Virkaa hakeneita haastateltuja ovat Nergin lisäksi Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala sekä kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.).

Majasen mukaan vain oikeusministeriön kansliapäällikön kelpoisuusvaatimuksiin on säädetty oikeudellinen substanssiosaaminen. Valtiovarainministeriössä kelpoisuusvaatimukset ovat samat kuin millä tahansa kansliapäälliköllä, jolloin johtamiskokemus painottuu.

Majasen mukaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan selvitys eduskunnan tiedonsaantioikeudesta on käynnistymässä, mutta se ei vaikuta Nergin nimitykseen.

Iltalehden mukaan selvitys koskee sitä, noudattavatko ministeriöiden virkamiehet laissa säädettyä velvollisuuttaan antaa kaikki hallitusten lakiesityksiin liittyvät tiedot eduskunnan valiokunnille, joissa käsitellään lakiesityksiä.

Iltalehden mukaan osana laajempaa selvitystä perustuslakivaliokunta arvioi, toimivatko Nerg ja hänen alaisensa virkamiehet lain mukaisesti vuoden 2019 talvella ja keväällä, kun he antoivat lehden mukaan vaillinaisia tietoja hallituksen sote-uudistuksen lakiesityksistä eduskunnalle.

"Arvioimme tätä oikeudellisesta näkökulmasta, silloin tuon kaltainen selvitys ei muodosta oikeudellista estettä nimityksen eteenpäin viemisestä. Tässä on myös hyvä korostaa Nergin oikeusturvaa", Majanen sanoo.