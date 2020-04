Liikenneministeri Harakka ei ota kantaa, pitäisikö kausityöntekijöiden ja ulkomailta palaavien päästä autoineen laivoihin – työryhmä arvioi lähipäivinä rajoitusten purkua

Jarkko Sirkiä

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoo, että kansliapäällikkö Martti Hetemäen työryhmä arvioi lähipäivinä koronan aiheuttamien rajoitusten asteittaisen purkamisen edellytyksiä. Ministerin mukaan liikenne- ja viestintäministeriö pitää aktiivisesti esillä matkustajaliikenteen tilannetta.

Yle uutisoi perjantaina, että ulkomailla on jumissa noin 1 500 suomalaista, joista moni on autolla liikkeellä. He eivät pääse autoineen matkustamaan laivoilla.

"Poikkeusolojen rajoituksista syntyy valitettavasti ylimääräistä vaivaa kansalaisille", Harakka pahoittelee ja lisää, että suomalaiset voivat yhä palata maahan joko lentäen tai autolla maarajan yli.

Harakka muistuttaa, että hallitus kehotti jo 16.3. suomalaisia matkailijoita palaamaan ulkomailta välittömästi. Kolme viikkoa myöhemmin 7.4 ilmoitettiin lauttaliikenteen väliaikaisesta katkaisemisesta, joka astui voimaan 11.4.

Harakan mukaan laivaliikenteessä kulkee nyt rahtia, jolla varmistetaan teollisuuden kuljetukset ja Suomen huoltovarmuus. Rahdin mukana aluksilla saapuu Suomeen tavaraliikenteen edellyttämä henkilökunta ilman karanteenivaatimuksia.

Suomeen saapuu parhaillaan ulkomailta kausityöntekijöitä maatiloille. Heitä poikkeuslupa matkustaa laivalla autoineen ei kuitenkaan koske, eikä Harakka ota kantaa, tuleeko asiaan muutoksia Hetemäen työryhmän esitysten myötä.

"Ulkomaalaisia kausityöntekijöitä on sovitusti saapunut maahan lentäen, jolloin työnantajat ovat voineet hoitaa karanteeniin ohjaamisen katkeamattomasti", Harakka sanoo.

Viron osalta laivavuorojen tilalle on palautettu säännöllinen lentoyhteys Tallinnan ja Helsingin välille.

