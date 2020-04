Ulkoministeri Haavisto Viron yleisradiolle: Hallitus keskustelee Suomen ja Viron rajan avaamisesta sunnuntaina

Haaviston mukaan hallitus on ollut tiiviisti yhteydessä Viron ministereihin. Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi Viron yleisradio ERR:n haastattelussa keskiviikkona, että Suomen hallitus aikoo keskustella sunnuntaina Suomen ja Viron välisen rajan mahdollisesta aukaisemisesta.

Haavisto kertoi haastattelussa, että rajan avaaminen tapahtuisi asteittain ja joitakin rajoituksia olisi yhä voimassa. Jos aukeamispäätös tehdään, lievennyksiä rajanylityksiin voisi tulla voimaan muutamassa päivässä, ERR kirjoittaa.

Haaviston mukaan Suomen ja Viron ministerit ovat jatkuvasti vaihtaneet tietoa koronakriisin alusta alkaen. Ulkoministeri kertoo olleensa yhteydessä Viron ulkoministeri Urmas Reinsalun kanssa tiistaina. Haaviston mukaan vaikuttaa siltä, että viruksen leviämistä on Virossa kontrolloitu hyvin.

Ulkoministeri kertoo olevansa tietoinen, että monet virolaiset ovat rajoitusten takia vaikeassa tilanteessa.

"Moni virolainen on lähtenyt Suomeen töihin, Olemme erittäin kiitollisia heidän panoksestaan. Tiedämme, että moni ei ole nyt nähnyt perhettään pitkään aikaan, koska matkustajaliikenneyhteyksiä ei ole", Haavisto sanoi.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan 1,3 miljoonan asukkaan Virossa on vahvistettu päälle 1 660 koronavirustartuntaa. Se on yli 1 250 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 885. Sivuston mukaan Virossa on tällä viikolla todettu päivittäin uusia tartuntoja kolmesta päälle kymmeneen. Viruksen seurauksena maassa on tiettävästi kuollut 50 ihmistä.

Suomen hallitus päätti kuun alussa jatkaa liikenteen rajoituksia sisä- ja ulkorajoilla 13. toukokuuta asti. Laivojen matkustajaliikenne Virosta jäi tauolle 11. huhtikuuta.

Suomessa haastattelusta kertoivat aiemmin Helsingin Uutisten Tallinna24 ja Ilta-Sanomat.