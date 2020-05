EU-johtajat julkaisivat varainkeruukampanjan koronavirusrokotteen ja -hoidon kehittämiseksi

Jaana Kankaanpää

Eurooppalaiset vaikuttajat ovat käynnistäneet mittavan varainkeräyskampanjan, jolla pyritään vauhdittamaan muun muassa rokotteen kehittämistä koronavirusta vastaan.

Italian, Ranskan, Saksan, Norjan ja EU:n johtajat ovat julkistaneet tänään mittavan varainkeruukampanjan koronaviruksen taltuttamiseksi. Kampanjalla tavoitellaan rahoituksen hankkimista koronavirusrokotteen, -diagnosoinnin ja -hoitojen kehittämiseksi. Varainkeruun alkutavoitteena on saada kasaan 7,5 miljardia euroa.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Italian pääministeri Giuseppe Conte, Ranskan pääministeri Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Angela Merkel, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, Norjan pääministeri Erna Solberg ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

"Haluamme mukaan kaikki, jotka ovat samaa mieltä kansainvälisen yhteistyön tärkeydestä. Olemme valmiit vetovastuuseen ja vahvaan panostukseen tässä", johtajat vetoavat kirjoituksessaan.

MT julkaisee kirjoituksen ainoana suomalaismediana. Varainhankintakampanjan allekirjoittaneiden vetoomus on kokonaisuudessaan luettavissa tässä:

Globaali yhteisö yhdessä koronavirusta taltuttamaan

Vastassamme on nyt virus, joka etenee läpi maiden ja mannerten. Virus on tehnyt tuhoa kaikkialla maailmassa, vaatinut etäisyyttä lähimpiimme ja rajoittanut arkeamme ja evännyt mahdollisuuden moniin yhteisiin tärkeisiin tapahtumiin, vaikkapa nyt vappuna.

Tämä pidättäytyminen ja lukemattomien terveydenhuollon ammattilaisten venyminen ympäri maailman on auttanut tasaamaan taudin leviämiskäyrää. Jossain puretaan rajoituksia varovasti, jossain vielä eletään eristyksissä ja sosiaalisen elämän ja talouden tiukoissa rajoituksissa. Erityisen rajuja seurauksia saatetaan vielä nähdä Afrikassa ja eteläisellä pallonpuoliskolla.

Joka tapauksessa yhteistä meille kaikille on, että suunnittelu ja varmuus tulevasta on kaikkialla erittäin vaikeaa.

Nyt on jokaisen oma etu kyseessä. Kukaan ei ole immuuni, eikä kukaan nujerra pandemiaa yksin. Kukaan ei ole varmoilla vesillä ennen kuin kaikki olemme. Keskinäisriippuvuuksien maailmassa maailman terveydenhuollon tila on vain juuri niin hyvä kuin sen heikoin lenkki. Nyt oma suojamme vaatii myös muiden suojaamista.

Keskuudessamme on ennennäkemätön globaali haaste. Siksi on välttämätöntä, että pelaamme joukkueena. Tarvitsemme maailman parhaan osaamisen rokotteiden ja hoitojen kehittämiseen. Tässä on vahvistettava globaalia terveydenhuoltoa niin, että ratkaisut ovat käytettävissä kaikkialla, ja erityisesti tässä on pidettävä mielessä myös Afrikka.

Nojaamme G20-maiden sitoumukseen luoda mittava ja koordinoitu yhteinen panostus viruksen torjuntaan. Tuemme Maailman terveysjärjestö WHO:n ja muiden globaalien alan toimijoiden yhteistä kehotusta voimakkaaseen yhteistyöhön. Siksi käynnistimme hiljattain ACT-hankkeen (Access to COVID-19 Tools Accelerator), globaalin yhteistyön, joka nopeuttaa ja laajentaa tekeillä olevien rokotteiden, hoitojen ja diagnostiikan kehittämistä, saatavuutta ja tasapuolista jakelua. Tässä on pohja todelliselle globaalille liikkeelle koronaviruspandemian torjuntaan.

Haluamme mukaan kaikki, jotka ovat samaa mieltä kansainvälisen yhteistyön tärkeydestä. Olemme valmiit vetovastuuseen ja vahvaan panostukseen tässä.

Tavoite on kirkas: maanantaina 4. toukokuuta haluamme saada virtuaalisessa varainkeruutapahtumassa aluksi sitoumukset 7,5 miljardin euron rahoitukselle. Tämän verran on akuutti rahoitustarve muun muassa globaalin epidemiavalmiuksien seurantaorganisaation (GPMB) mukaan.

Sitoudumme kaikki rahoitukseen, jolla käynnistämme ennennäkemättömän globaalin yhteistyön tutkijoiden, poliittisten päättäjien, liike-elämän, kansainvälisten järjestöjen ja terveydenhuollon välillä. Tuemme Maailman terveysjärjestö WHO:ta ja olemme kiitollisia vakiintuneiden rahoittajien kuten Bill and Melinda Gates -säätiön ja Wellcome Trust -säätiön avusta.

Kokoamamme varat kanavoidaan käyttäen tunnustettuja globaaleja terveydenhuollon organisaatioita, kuten CEPI, Gavi, Vaccines Alliance, Global Fund ja Unitaid. Näin diagnostiikkaa, hoitoja ja rokotteita saadaan mahdollisimman pian mahdollisimman monen ulottuville pandemian taltuttamiseksi. Jos saamme kehitettyä rokotteen, jota tuottaa koko maailma – koko maailmalle – teemme välttämätöntä yleistä hyvää tämän vuosisadan tähän asti suurimpaan haasteeseen. Me asiaan sitoutuneet lupaamme tuoda rokotteen saataville – kaikille ja kohtuulliseen hintaan.

Tämä on sukupolvemme haaste ja kykenemme siihen kyllä vastaamaan. Laadukas ja kustannustehokas terveysteknologia on toteutettavissa. Parin vuosikymmenen aikana monet elintärkeät rokotteet on saatu myös köyhimpiin maihin käyttöön julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä.

Tämä juoksu ei ole pikamatka. Nyt tähtäämme välitavoitteeseen, mutta olemme valmiita myös maratoniin. Alkurahoitustavoite kattaa vain kipeimmät tarpeet: rokotteen valmistaminen ja jakelu maailman mittakaavassa vaatii huomattavasti enemmän.

Yhdessä meidän on varmistettava mukaan lisää resursseja niin, että kaikille maailmassa saadaan rokotteita, hoitoja ja testausta.

Olemme kansainvälisenä yhteisönä käännekohdassa. Tukeutumalla tutkittuun tietoon ja solidaarisuuteen nyt, luomme tervettä pohjaa yhteiselolle tulevaisuudessa. YK:n kestävän kehityksen periaatteiden ohjaamina voimme nyt valjastaa yhteisöllisyyden voiman varmistamaan, että ketään tässä maailmassa ei jätetä jälkeen.

Tätä on globaali liike koronavirusta vastaan. Yhdessä selviämme kyllä.

Allekirjoittajat: Giuseppe Conte, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Charles Michel, Erna Solberg, Ursula von der Leyen