Miksi koronaa ei hävitetä kokonaan, onko tavoitteena laumasuoja – näin hallitus vastaa

Oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset vaativat hallitukselta enemmän avoimuutta, kun se irrottaa Suomea koronaepidemian rajoituksista. Hallituksen valitsemaa exit-strategiaa perattiin eduskunnassa keskiviikkona.

Kansanedustajat tivasivat hallitukselta, pitääkö todella paikkansa, että hallitus ei tavoittele tartuntojen kasvattamista toiveenaan saada suomalaisille laumasuoja. Laumasuojan tavoitteluun liittyisi asiantuntijoiden mukaan isoja eettisiä ongelmia koronaviruksen kohtalokkuuden vuoksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kiistivät, että laumasuojan tavoittelu olisi hallituksen todellinen strategia.

Kiurun mukaan Suomen olosuhteissa sitä ei olisi mahdollista saavuttaa.

"Euroopan olosuhteissa käydään jatkuvaa asiantuntijoiden välistä debattia siitä, syntyykö koronaviruksesta edes sellaista laumasuojaa kuin laumasuojaksi ajatellaan. Syntyykö siitä immuniteettia, ja jos syntyy, kuinka pitkään ja minkälaista", Kiuru vastasi.

Oppositiosta ihmeteltiin, miksi hallitus ei nujerra koronavirusta kokonaan vaan nitkuttaa eteenpäin, kuten perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra kuvasi.

Marinin mukaan taudin nitistäminen voisi olla mahdollista nykyistä paljon kovemmilla rajoitustoimilla.

"Mutta, hyödyttäisikö se mitään. Suomen kansalaisilla on aina oikeus lähteä ja palata Suomeen. Tauti voisi tulla sitä kautta takaisin maahamme. Yhtälailla tavara- ja rahtiliikenne kulkee ja sitä kautta tauti voisi tulla takaisin. En usko, että se on tämänkään salin tahto, että me sulkisimme yhteiskunnan erittäin pitkäksi aikaa, jopa vuosiksi, niin että tänne ei missään olosuhteissa tautia tulisi", Marin sanoi.

Hallitus kulkee hänen mukaansa "kultaista keskitietä" ja avaa yhteiskuntaa vähitellen. Samalla se tarkkailee vaikutuksia ja on valmis lisäämään rajoituksia uudelleen.

Hallitus on luvannut tehostaa samalla testaamista ja jäljitystä sekä karanteenipäätöksiä. Marin myönsi eduskunnassa, etteivät kaikki välineet ole vielä valmiina. Mobiilisovellusta kehitetään edelleen ja suojavarusteiden saannissa on hänen mukaansa ongelmia.

Suomi on helpottamassa kovia rajoitustoimia kesää kohti.

"Hallituksen tavoitteena on edelleen pyrkiä estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä", pääministeri Marin sanoi.

Valtioneuvosto teki keskiviikkona periaatepäätöksen exit-strategiasta. Siihen on kirjattu päätökset, joista hallitus kertoi maanantaina.

Tarkoituksena on siirtyä laajoista rajoituksista kohdennetumpiin, jotta talous vähitellen aukenisi.

Rajoitukset kohdistuvat vastaisuudessa "riskitasoltaan korkeimmaksi arvioituun ravintolatoimintaan, erityisesti yökerhoihin sekä asiakaspaikoiltaan suurimpiin tai tiloiltaan tiiveimpiin ravintoloihin". Listalla ovat myös muun muassa suuret yleisötilaisuudet, jotka pysyvät kiellettyinä tällä tietoa ainakin heinäkuun loppuun.

Rajoitukset keskittyvät myös matkustukseen, ikäihmisten ja muiden riskiryhmien suojaamiseen ja arjen käytäntöihin.

Hallitus antoi keskiviikkona eduskunnalle valmiuslain jatkamisasetuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeusolot jatkuvat Suomessa kuten hallitus maanantaina kertoi.

Terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palveluiden myynnin rajoittamista jatketaan edelleen, jotta niiden saatavuus varmistetaan. Kunnilla on myös edelleen mahdollisuus siirtää kiireetöntä hoitoa.

Terveydenhoitohenkilökunnan lomiin, lepoaikoihin tai työaikaan voidaan yhä tehdä muutoksia. Sen verran poikkeustoimia kevennetään, että toimet eivät enää kohdistu pelastustyöntekijöihin, hätäkeskusten työntekijöihin tai poliiseihin.

Valmiuslain mukaiset poikkeustoimet olisivat purkautuneet ensi viikolla, jos niitä ei olisi uudistettu.