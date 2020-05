Marinin hallitus tukee ravintoloita työllistämisessä tuhannella eurolla työntekijää kohden – kaksiosaisen tukipaketin suuruus on yhteensä 123 miljoonaa euroa

Ravintoloiden tukipaketissa työllistämisosioon on varattu noin 40 miljoonaa euroa ja rajoitusten hyvittämiseen 83 miljoonaa euroa.

Marinin hallituksen pitkään odotettu tukipaketti ravintoloille on valmistunut.

Työministeri Tuula Haataisen mukaan ravitsemusalalla on noin 9 600 yritystä Suomessa.

"Sivutoimiset yritykset mukaan lukien alan liikevaihto on 5,2 miljardia euroa. Kyse on alasta, jolla on merkittävä vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen", Haatainen toteaa.

Haataisen esittelemä malli ravintoloiden tukemiseksi on kaksiosainen.

"Mallin ensimmäisellä osalla halutaan tukea ravintoloiden työllistämistä. Nyt, kun rajoituksia aletaan hiljalleen purkaa, on tärkeää varmistaa se, että yrityksillä on toiminnan käynnistyessä uudelleen mahdollista työllistää", työministeri sanoo.

Tuen määrä ravintoloille on tuhat euroa työntekijää kohden.

"Edellytyksenä tälle tuelle on, että yrityksen maksaman palkkasumma työntekijälle on oltava vähintään 2 500 euroa kuussa kolmen kuukauden ajan", Haatainen sanoo.

Tukea voidaan myöntää yritykselle enimmillään 800 henkilöstä.

"Kustannusvaikutus työllistämistuella on noin 40 miljoonaa euroa", Haatainen sanoo.

Esityksen toinen osa liittyy ravintoloiden toiminnan rajoittamisen kohtuulliseen hyvittämiseen.

Tähän on kokonaisuudessaan varattu 83 miljoonaa euroa.

"Kohtuullisen hyvityksen määrä lasketaan toiminnassa tapahtuneiden muutosten perusteella. Hyvitystä on määrä saada 4. huhtikuuta alkaen toukokuun loppuun saakka", Haatainen toteaa.

Kyse on joustamattomista, mutta jatkuvasti yrityksille kertyvistä kustannuksista. Ei siis ainehankinnoista, palkoista tai investoinneista.

"Hyvitys on määrä suorittaa joukkomaksatuksena yrityskohtaisena, arvonlisäkohtaisten tietojen pohjalta", Haatainen sanoo.

Kohtuullisena hyvityksenä suoritettaisiin enintään 15 prosenttia myynnin laskusta. Enimmillään hyvitys voisi olla 500 000 euroa yritystä kohden.

"Hyvityksen määrä vaihtelee merkittävästi, koska toiminnan laajuuden mittaluokka vaihtelee yrityskohtaisesti."

Mallin sisällytetään leikkuri, joka leikkaa suurimpien alan yritysten korvauksia matalammiksi suhteessa pienempiin yrityksiin.

Hyvitys suoritetaan yrityksen verottajalle ilmoittamalle tilille samalla tavalla kuin veronpalautus.

"Hyvityksen kokonaismäärä riippuu siis todellisesta myynnin laskusta", Haatainen sanoo.

Haatainen korostaa, että koronavirusepidemia ja siitä johtuvat rajoitukset ovat kohdelleet ravintoloita, kahviloita ja anniskeluravintoloita rajulla kädellä.

"Tästä syystä olemme valmistelleet ravintola-alalle tämän tukimallin. Tavoitteena on paitsi kohtuullisesti hyvittää rajoitustoimia, myös kannustaa yrityksiä työllistämään."

MT kysyi suorassa tiedotustilaisuudessa, koskevatko hyvitykset myös maatilojen liitännäiselinkeinoina toimivia ravintoloita.

"Kyse on siitä, ovatko ne laissa määriteltyjä ravitsemisliikkeitä. Jos ovat, niin myös maatilojen yhteydessä toimivat ravintolat saavat hyvityksiä", ylijohtaja Antti Neimala työ- ja elinkeinoministeriöstä vastaa.