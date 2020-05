Hallitus siirtyy etätöihin mahdollisen korona-altistuksen takia – Pekonen ja Haatainen ovat ehkä altistuneet virukselle

Maija Partanen, Kari Salonen

Aino-Kaisa Pekonen ja Tuula Haatainen ovat olleet samassa tilassa henkilön kanssa, jolla epäillään koronavirustartuntaa.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sekä työministeri Tuula Haatainen ovat mahdollisesti altistuneet koronavirukselle tiistaina. Ministerit siirtyvät tästä syystä omaehtoiseen karanteeniin. Valtioneuvosto tiedotti asiasta torstaina.

Pekonen ja Haatainen ovat olleet samassa tilassa henkilön kanssa, jolla epäillään koronavirustartuntaa. Henkilö on tänään testattu ja testin tulos saadaan kahden päivän sisällä.

Valtioneuvosto on eilen keskiviikkona ollut koolla neuvottelussa Säätytalossa, jossa paikalla ovat olleet myös ministerit Pekonen ja Haatainen. Neuvottelut on järjestetty eri tiloissa etäyhteydellä toisiinsa, mutta neuvotteluiden ulkopuolella on ollut yksittäisiä kohtaamisia ministereiden välillä.

Pääministeri Sanna Marin on tehnyt päätöksen, että varotoimena kaikki ministerit siirtyvät etätöihin toistaiseksi ainakin kuluvan viikon loppuun asti. Valtioneuvosto jatkaa työskentelyään normaalisti etäyhteyksien avulla. Eduskuntaa on informoitu tilanteesta.

Hallituksen ministereiden mahdollisesta korona-altistuksesta kertoi ensimmäisenä MTV Uutiset.