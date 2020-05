Veivauksen jälkeen valmista – hallituksen esitys ravintolatuesta valmis

Valmistellun tuen toinen osa tukee työllistymistä ja toinen on hyvitys valtion sulkemispäätöksestä.

Hallitus on saanut valmiiksi esityksensä ravintoloille annettavasta tuesta. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) esitteli 123 miljoonan euron arvoisen tukipaketin jo keskiviikkona. Malli on kaksiosainen, joista toinen tukee työllistymistä ja toinen on hyvitys valtion sulkemispäätöksestä.

Tuki oli valtioneuvoston listalla jo torstaina, mutta keskusta vaati sen viime tingassa pois käsittelystä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kirjoitti eilen Twitterissä, että alkuvuonna monella ravintolalla myynti on pientä, joten korvausajankohtaa on syytä eduskunnan vielä tarkastella.

Haataisen esittelemän mallin mukaan ravintoloille myönnettävän hyvityksen määrään vaikuttaisi se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi–helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

Esityksen mukaan yrityksellä on mahdollisuus hakea tukea työntekijöiden työllistämiseen yrityksen toiminnan käynnistymisvaiheessa. Toinen osa liittyy eduskunnan edellyttämään toiminnan rajoitusten kohtuulliseen hyvittämiseen. Tarkoituksena on tukea ravitsemisyrityksen kykyä hoitaa joustamattomia kustannuksiaan.

Ravitsemisliikkeiden tuki on osa vuoden kolmatta lisätalousarviota.