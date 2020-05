Hallituksen ravintolatuki herättää arvostelua

Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kokoomuksen mukaan hallituksen esittämät tuet eivät estäisi tehokkaasti ravintola- ja kahvila-alan konkursseja.

Hallituksen esitys tuesta koronakriisistä kärsineille ravintoloille on saanut runsaasti kritiikkiä kansanedustajilta. Kauan odotetun tukipaketin valmistumista kiiteltiin, mutta lähetekeskustelussa nostettiin epäkohtia sen sisällöstä, muun muassa tukipaketin määrästä ja sen kohdentumisesta yrityksille.

Myös vertailuajankohtaa, jonka mukaan ravintoloille myönnettäisiin hyvitystä, pidetään vääränä.

Hallituksen esityksen mukaan ravintoloille myönnettävän hyvityksen määrään vaikuttaisi se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi–helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Puheenvuoroissa tuotiin kuitenkin ilmi, että alkuvuonna myynti on monella ravintolalla pienempää kuin muina kuukausina.

"Kuten hyvin tiedetään, tammi–helmikuussa ravintoloissa on hiljaista kuin huopatossutehtaalla, pois lukien esimerkiksi Lapin sesonkimatkailukohteet", sanoi esimerkiksi oppositiopuolue perussuomalaisten Jenna Simula.

Simula katsoo, että olisi kohtuullista ja reilua, jos tuki myönnettäisiin edellisen vuoden vastaavan ajan myyntiin verrattuna, jolloin kuukaudet olisivat vertailukelpoisia keskenään.

Hallitus on kaavaillut 123 miljoonan euron tukea ravintoloille. Ravintolatuki on kaksiosainen: toinen osa tukee työllistymistä ja toinen on hyvitys valtion päätöksestä sulkea ravintolat koronakriisin vuoksi.

Jo viime viikolla, kun esitys annettiin, kävi selväksi, että myös hallituspuolue keskustan mukaan tätä vertailuajankohtaa olisi vielä tarkasteltava. Keskustan Joonas Könttä totesi eduskunnassa, että selkeintä olisi verrata arvonlisällistä myyntiä nyt menetetyn koronakevään osalta suhteessa kevään 2019 myyntiin.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pohtisi, voisiko vertailua tehdä vastaavaan ajankohtaan viime vuonna tai sitten koko viime vuoden keskimyyntiin.

Myöskään kokoomus ei pidä järkevänä vertailuajankohtaa. Kokoomus esittää kolmea vaihtoehtoa vertailuajankohdaksi: edellisen vuoden liikevaihto, kuusi koronakriisiä edeltävää kuukautta tai huhti–toukokuu viime vuodelta.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) vastasi, että kausivaihtelu ravintola-alalla on tosiasia.

Vartiainen: Tarvitaanko erillistä työllistämistukea?

Vartiaisen mukaan talousvaliokunta tulee pohtimaan riittävää tukimäärää sekä sitä, minkä vertailuajanjakson perusteella hyvitystä myönnettäisiin. Hallituksen esityksen mukaan ravintoloille myönnettävän hyvityksen määrään vaikuttaisi se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Vartiainen ei lähtenyt etukäteen ennakoimaan, mihin ratkaisuun valiokunnassa päädytään.

Lisäksi talousvaliokunnan pohdinnassa on herätetty kysymys, tarvitaanko erillistä työllistämistukea ja jos tarvitaan, onko silloin syytä asettaa erilaiseen asemaan henkilövuokraus.

Myös henkilöstöravintoloiden oikeutta tukeen pohditaan, vaikka hallituksen esityksessä ne on suljettu tuen ulkopuolelle.

"Niissäkin on tapahtunut huomattava myynnin väheneminen", hän muistuttaa.

Kokoomus: Malli on riittämätön

Oppositiopuolueissa on halukkuutta nostaa tukimäärää. Esimerkiksi kokoomus nostaisi ravintoloiden tuet 300 miljoonaan euroon, kristillisdemokraatit 250 miljoonaan euroon.

Kokoomuksen valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Timo Heinonen sanoi Vartiaisen kanssa järjestämässään tiedotustilaisuudessa, että hallituksen esittämä 123 miljoonan euron tukikokonaisuus ei riitä. Hallituksen tukipaketissa on myös muita ongelmia, joita kokoomus korjaisi.

"Kokoomuksen mielestä malli on riittämätön ja huonosti kohdentuva ja jopa kilpailutilannetta vääristävä, monimutkainen ja hidas", Heinonen sanoi.

Heinosen mukaan hallituksen esittämä tukikokonaisuus aiheuttaisi edelleen sen, että ravintola- ja kahvila-alalla nähtäisiin merkittävä määrä konkursseja ja jopa 30–40 000 työtöntä.

Haatainen pitäisi kiinni kahdesta asiasta esityksessä

Hallitus myönsi viime viikolla esityksen antaessaan, että siihen on jäänyt keskeneräisyyttä. Haatainen sanoi eduskunnan istunnossa tiistaina, että on täysin avoin sille, miten viilauksia lakiin tehdään eduskunnassa, jotta se vielä paremmin osuu, minne sen kuuluu.

"Miksi olen tälle avoin? Eduskunta edellytti, että ravintoloille tuodaan kohtuullinen kompensaatio."

Haatainen sanoi haluavansa kuitenkin pitää kiinni siitä, että maksatus ravintoloille tapahtuisi sujuvasti. Siksi hän pitää tärkeänä, että hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta.

Lisäksi hän sanoi, että toisin kuin osa edustajista edellytti, hän ei luopuisi leikkurista, jolla suurimpien yritysten tukea leikattaisiin.

"Minusta tämän esityksen pitää tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä."

Yrityksille myönnettävä hyvitys on esityksen mukaan enintään 15 prosenttia myynnin laskusta. Siltä osin kun laskennan pohjana oleva keskimyynti ylittää miljoona euroa, hyvitys tippuu viiteen prosenttiin.

Aiemmat tuet eivät saisi rokottaa

Kokoomus ei myöskään hyväksy sitä, että aiemmin myönnetyt kehitystuet vähentäisivät ravintola-alan tukea tai kokonaan estäisivät sen. Hallituksen esityksen mukaan hyvityksen määrästä vähennetään mahdolliset ely-keskukselta tai Business Finlandilta saadut koronaepidemiaan perustuvat tuet.

Kokoomukselta ei heru myöskään ymmärrystä arviointiajankohdalle, jossa liikevaihtoa tarkastellaan. Hallituksen esityksen mukaan ravintoloille myönnettävän hyvityksen määrään vaikuttaisi se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi–helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

"Esimerkiksi toukokuu on yksi alan parhaita kuukausia lukuisine pyhäpäivineen ja juhlapäivineen", Heinonen selvensi.

Kokoomus esittää kolmea vaihtoehtoa vertailuajankohdaksi: edellisen vuoden liikevaihto, kuusi koronakriisiä edeltävää kuukautta tai huhti-toukokuu vuodelta 2019.

Puolue myöntäisi ravintoloille ja kahviloille tukea niin sanottuna yleistukena, joka ei ole sidottu henkilöstömäärään eikä se olisi kaksiosainen, kuten hallitus esittää.