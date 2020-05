Yle: Koronavirus pitäisi tukahduttaa, sanoo THL:n Markku Tervahauta – "Nolliin veto on hyvä strategia tässä vaiheessa"

Jarno Mela

Meilahden sairaala-alueella testattiin koronavirusta drive in -teltassa. Ne joilla ei ole mahdollisuutta päästä testiin omalla autolla, tuodaan paikalle ambulanssilla. Kuvituskuva.

Koronavirus on mahdollista väliaikaisesti tukahduttaa ja niin kannattaisi myös tehdä, katsoo. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta Ylen haastattelussa.

Tartuntojen määrä olisi syytä painaa nyt Suomessa mahdollisimman lähelle nollaa, Tervahauta sanoo.

Tervahauta näkee lisäajasta olevan hyötyä, kun lähikuukausina nähdään, miten lääkehoidon ja rokotteen kehitys etenevät.

"Nyt itse ajattelen ja talon johto ajattelee, että niin sanottu nolliin veto on hyvä strategia tässä vaiheessa. Sitä kautta saamme lisäaikaa strategian painopisteiden hakemiselle."

Suomen koronavirusstrategia on herättänyt vilkasta keskustelua. Hiljattain julkaistiin 50 tutkijan ja asiantuntijan avoin kirje, jossa vaaditaan koronan tukahduttamista.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen taas ei ole antanut tukahduttamisesta yhtä myötämielisiä lausuntoja.

Hän on todennut Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei tautia voi tukahduttaa ainakaan pysyvästi. Tukahduttaminen on Salmisen mukaan vain tilapäinen ja lyhytaikainen ratkaisu, jonka hinta on todella kova.

Ylen Marja Sannikka tiedusteli myös, miksei THL ole tehnyt suositusta kasvomaskeista. Tervahaudan mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on halunnut pitää johtovastuun suositusten antamisesta itsellään.

Maskikysymykseen liittyy hänen mukaansa herkkyyksiä, jotka eivät liity itse epidemian hoitoon.

"(Maski) asia voi olla jollakin tavalla esimerkiksi politisoitunut. Tässä voi olla näkökulmia, jotka eivät ole vain tieteelliseltä tai tietopohjalta ratkaistavia."

