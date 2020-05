Orpo MT:lle: Sanna Marin toimi harkitsemattomasti ja ylitti raja-aitoja – "maa on poikkeustilassa"

Carolina Husu

Valehtelusta syyttämiselle ei ole perusteita, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää pääministeri Sanna Marinin (sd.) reaktiota hänelle esitettyyn kritiikkiin epäreiluna.

Orpo kritisoi aiemmin pääministeri Marinin toimintatapaa, jossa kysymyksiin ei vastata eduskunnassa, vaan niitä varten järjestetään erillinen tiedotustilaisuus, jossa ei ole paikalla kriittistä oppositiota.

"Kansanedustajat kysyivät pääministeriltä hallituksen linjasta tämän viikon torstain kyselytunnilla. Pääministeri vastasi kertovansa siitä medialle perjantain tiedotustilaisuudessa. Minusta tämä on eduskunnan ja parlamentarismin väheksymistä."

Pääministeri tyrmäsi Orpon väitteen.

"On valitettavaa, että oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittämillä", Marin kirjoitti Twitterissä. "Kansanedustajien kysymyksiin on vastattu kyselytunnilla. Hallituksen tavoite on koko ajan ollut estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä."

Syyttäminen valehtelusta on kovimpia termejä mitä politiikassa voi käyttää, Orpo sanoo MT:lle. "Sille ei ole perusteita. Marin toimi harkitsemattomasti ja ylitti raja-aitoja."

Maa on poikkeustilassa, Orpo jatkaa. "Tarkasti vastaaminen on ihan oleellista, tarvitaan tarkkaa tietoa."

Kokoomus on ollut kriisin aikana seisonut hallituksen takana, hän sanoo.

"Siitä huolimatta, että ollaan puututtu epäkohtiin ja tuotu aina omia ratkaisuja, isoissa ratkaisuissa ollaan hallituksen tukena. Koen tämän hyvin epäreiluna ja epämiellyttävänä."

Torstain kyselytunnilla kiistanalainen keskustelu koski hallituksen koronastrategiaa.

"Arvoisa puhemies, Suomen avaamisessa turvallisesti kaikki kaikessa on selkeä strategia ja ohjeet. Helsingin Sanomat yritti keskiviikkona selvittää ministeri Kiurulta vastauksia koronastrategiaa koskeviin yksityiskohtaisiin ohjeisiin ", Orpo kysyi kyselytunnilla. "Ministeriöstä kerrottiin, että ei ole vastauksia."

Olisi aivan oleellista että olisi tieto, koska tieto lisää luottamusta ja tiedon puute epäluottamusta, hän jatkoi. "Voisimmeko saada eduskunnan edessä yksinkertaisiin kysymyksiin selkeät vastaukset?"

Sanna Marin vastasi kysymykseen: "Arvoisa puhemies, hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja turvata riskiryhmässä olevat ihmiset. Tavoitteet ovat koko ajan olleet samat ja pysyneet samoina", hän sanoi.

"Katsomme näitä mittareita mitä edustaja Orpokin kuvasi. Juurikin sitä mikä on levinneisyys, kuinka sairaanhoitopaikkojen määrä kehittyy, potilaiden määrä kehittyy, kuinka moni tehohoitopaikka on käytössä, millä tavalla tautiin liittyvät kuolemantapaukset kehittyvät ja millä tavalla väestössä immuniteettia esiintyy, nämä ovat mittareita joita seurataan", Marin totesi.

"Voin ilokseni todeta, että huomenna on infotilaisuus, jossa tullaan käymään läpi epidemiologista tilannetta."

