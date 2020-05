Seppo Kääriäinen: Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelulla ei ole enää pohjaa – "Aluekehittämisen kannattajat ovat alakynnessä"

Päivi Sivonen

Seppo Kääriäisen mukaan maalaisten ja kaupunkilaisten elämänmuodot muistuttavat yhä enemmän toisiaan.

Politiikassa ja monissa vaikuttajaryhmissä maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu näyttää jylläävän, mutta se ei saa kansalaisten kannatusta, ei ainakaan laajasti.

"Se ei ole enää kansaa jakava perusristiriita yhteiskunnassamme", ministeri Seppo Kääriäinen pohtii MT:n Vierailija-kirjoituksessan Euroopan maaseutuvastaisin maa?

"Maalaisten ja kaupunkilaisten elämänmuodot muistuttavat yhä enemmän toisiaan. Vuorovaikutuskin on vahvaa. Yhteiskunnan muutos on tehnyt tehtävänsä. Monipaikkainen elämä vaikuttaa asenteisiinkin – ja toisin päin. Vastakkainasettelun pohja on haihtunut."

Kääriäisen mukaan maaseudun ja alueiden tulevaisuudesta tarvitaan keskustelua, "niin vakavilta näyttävät väestökehitysluvut. Kaupungistuminen, metropolikehitys ja keskittyminen ovat ainakin näihin aikoihin asti olleet aikamme megatrendejä, joita ei ole juurikaan kyseenalaisteta."

Kääriäisen mukaan politiikassa ja julkisessa keskustelussa niskan päällä ovat näiden megatrendien kannattajat.

"Hajautetun suuntauksen ja vahvan aluekehittämisen kannattajat ovat alakynnessä eivätkä uskalla nousta kamppailemaan näyttävästi edustamansa suuntauksen puolesta. Olisiko nyt tasapainoa hakeva saranakohta käsillä?"

Kääriäisen mielestä muut Euroopan maat puolustavat maaseutuaan voimallisemmin kansallisen edun nimissä johtuen ruokaomavaraisuudesta, turvallisuusnäkökohdista, kulttuurista ja luontoon tukeutuvasta matkailusta. Juuri ne korostuvat nyt pandemia-aikana.

Lue ministeri Seppo Kääriäisen kirjoitus kokonaan tästä.