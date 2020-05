Kannus haluaa Jussi Niinistön ja muut kaupunginjohtajaehdokkaat valtuustoinfon esiintyjiksi – "Mieluusti livenä – tai sitten etänä"

Politiikka Antti Kantola

Entinen puolustusministeri Jussi Niinistö on ehdolla Kannuksen kaupunginjohtajaksi. Niinistö on mukana neljän hakijan porukassa, jonka Kannus kutsui esiintymään valtuustolle. Kvartetin keikka Kannuksessa on kesäkuun ensimmäisenä päivänä.