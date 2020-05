Hallintoneuvoston keskustajäsen Eeva Kalli yllättyi Postin hallituksen puheenjohtajan jakelukannasta: "Mitään päätöksiä ei ole tehty"

Jarkko Sirkiä

Postin hallintoneuvoston jäsenelle, kansanedustaja Eeva Kallille (kesk.) Postin hallituksen puheenjohtajan puheet jakelupäivien harventamisesta tulivat yllätyksenä.

Postin hallintoneuvoston jäsen, kansanedustaja Eeva Kalli (kesk.) kertoo MT:lle yllättyneensä Postin hallituksen puheenjohtajan Sanna Suvanto-Harsaaen puheista jakelupäivien vähentämisestä.

"Hallintoneuvostossa on käyty yleistä keskustelua tilanteesta ja siitä toimintaympäristön muutoksesta, joka Postia on kohdannut. On ihan selvää ja tiedossa, että kirjepostin määrä on rajusti romahtanut. Asiasta ei kuitenkaan ole tehty minkäänlaisia päätöksiä ja olen ymmärtänyt, että asian käsittely on ihan muualla käynnissä", Kalli kommentoi.

Kallin mielestä olisi asiallista olla kommentoimatta jakelupäivien kohtaloa julkisuudessa vielä tässä vaiheessa.

"Valtiosihteerityöryhmä on käsitellyt näitä asioita ja käsittääkseni siellä on vielä työ käynnissä. Mielestäni olisi asiallista, että nyt odotetaan rauhassa, että asiaa käsittelevät tahot muodostavat siihen liittyen yhteisen näkemyksen ja linjauksen."

Eeva Kalli korostaa, että kirjejakelu ja myös sanomalehtien jakelu on kyettävä jatkossa turvaamaan maan eri osissa.

"Se on selvää, että toimintaympäristö on muuttunut ja se pitää tiedostaa. Tämä yhtälö on ratkaistava tavalla tai toisella."

Postin hallituksen puheenjohtaja Suvanto-Harsaae kommentoi aiemmin MT:lle, että postin jakelupäivien määrä tulee harvenemaan.

"Tällä kirje- ja postimäärällä ei voida jatkaa sillä jakelun määrällä mikä on nyt", hän muotoilee.

