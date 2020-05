Politiikka

Lintilä: Energiayritysten rooli liian pieni ympäristökeskustelussa Politiikka Aimo Vainio Ympäristöministeriöllä on iso rooli koronaelvytyksessä. Eilen aiheena oli kestävä elvytys.

Jarno Mela

"Suomi kiinnostaa akkualalla. On ihan eri asia, tuleeko koboltti Kongosta vai Sotkamosta. Meillä on mineraalit, se on erittäin kova", työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Perinteisen energiaintensiivisen teollisuuden rooli on jäänyt ympäristökeskustelussa liian vähälle huomiolle, työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi. "Olen pikkasen huolestunut siitä, että suomalaista perinteistä teollisuutta ei huomioida ilmastokeskustelussa. Energiayritysten kuuntelu on tärkeää, sillä ne tuottavat 90 prosenttia energiasta", Lintilä sanoo. Lintilän mukaan energiayritykset investoivat, mitä ei huomioida riittävästi. "Isoissa linjoissa häiritsee, että joillekin tuntuu olevan tärkeämpää edistää tavoitteita identiteettipoliittisilla fraaseilla kuin tekemällä investointeja, joilla on merkitystä." Politiikka palaa pikkuhiljaa normaaliksi koronashokin jälkeen. Yksi iso keskustelun aihe on, miten taloutta elvytetään. Siinä ympäristöministeriö ja ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) ovat ottaneet roolia. Eilen järjestettiin hallituksen asettaman ympäristöministeriön pyöreän pöydän ensimmäinen kokous. Keskustelun aiheena oli kestävä elvytys. Pöytä on arvovaltainen, sillä puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marin (sd.) ja varapuheenjohtajina valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sekä Mikkonen. Työ- ja elinkeinoministeriön energia-asiantuntijoita tai Lintilää ei ole kutsuttu. "Se on ympäristöministeriön oma hanke." Lintilä muistuttaa, että energia-alan investoinnit uusiutuviin energianlähteisiin kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle ja niin kuuluu myös sen rahoitus. Energiateollisuuden etujärjestö Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä on pöydän jäsen. Samoin MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Mukana on myös Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. Pyöreä pöytä toimii keskustelualustana koko hallituskauden ajan. Lisäksi Mikkonen asetti jo aiemmin työryhmän pohtimaan koronan aiheuttaman talouskriisin elvyttämistä (MT 16.4.). MTK jätettiin sen ulkopuolelle. Lintilällä oli keskiviikkona kokous, jossa energiaintensiivisen teollisuuden yritykset ja myös työmarkkinajärjestöt kokoontuivat. "Ilmastonmuutos on ainoa globaali draiveri investointeihin. Ja yritykset ovat samaa mieltä. Siellä on investointeja." Lintilä arvioi, että Suomella on hyvät näkymät akkujen valmistuksessa. "Meillä on mineraalit maaperässä. Ajattelu, että sähköistetään, mutta meidän mineraaleihin ei saa koskea, ei sovi kokonaiskuvaan." Suomen akkustrategia valmistuu vuodenvaihteessa. EU:n ympäristösuunnitelma Green dealiin Suomi olisi voinut vaikuttaa enemmän. Siinä on myös hyviä puolia. "Yritykset näkevät Green dealin rahoituksen kautta mahdollisuuksia ympäristöinvestoinneille." Suunnitelmien talouden isompien suuntien suhteen pitäisi olla selvillä elokuussa hallituksen budjettiriihessä. Lisäksi valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki valmistelee hallituksen tueksi koronasta selviytymisen suunnitelmia. Lue myös: Marin, Mikkonen ja Marttila tänään ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä – ensimmäisenä aiheena kestävä elvytys Aiheet Mika Lintilä korona koronaelvytys