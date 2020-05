"Rikos laadultaan sellainen, että se selvitetään" – kiinalaisyrityksen vuokraaman turkistarhan tapahtumien yksityiskohdat vielä pimennossa

Mika Hihnala

Turkistarhan lähimaastoon Munsalassa heitellyt kuolleet ketut löytyivät toisena pääsiäispäivänä eli huhtikuun 13. päivänä. Silloin poliisi tarkasti tarhan.

Poliisin kutsui paikalle tarhan suomalainen omistaja. Hän halusi selvyyden vuokralaisensa toimista.

Kuolleet ketut löytyivät aidatun tarha-alueen ulkopuolelta. Aitojen sisäpuolella juoksenteli kymmenkunta kettua irrallaan.

Mitä tarhalla oli tapahtunut ja miksi?

Yksityiskohdista ei ole vielä tarkkaa kuvaa.

"Turkistarhan tapahtumia ei ole tutkittu aktiivisesti", rikoskomisario Ove Storvall kertoo. Hänen työpaikkansa on Pietarsaaren poliisiasema, joka on osa Pohjanmaan poliisilaitosta.

Muut asiat ovat pitäneet poliisin kiireisinä, Storvall sanoo.

"Olemme joutuneet priorisoimaan."

Asia on työlistalla, Storvall korostaa.

"Rikos on laadultaan sellainen, että se selvitetään. Varsinkin, kun se kytketään yhteen Kokkolan tapahtumien kanssa.”

Kokkolan tapahtumilla Storvall viittaa törkeän eläinsuojelurikoksen tutkintaan, joka kohdistuu Kokkolan Vitsarissa sijaitsevan turkistarhan tapahtumiin.

Vitsarin tarhan omistaja on sama yhtiö, joka oli vuokralaisena Munsalan tarhalla. Yhtiön omistaja on Kiinan kansalainen, joka on asunut myös Suomessa. Omistajan tämänhetkisestä olinpaikasta ei ole varmaa tietoa.

Poliisi tarkasti myös Vitsarin tarhan huhtikuun 13. päivänä eli toisena pääsiäispäivänä. Eläinlääkäri osallistui tarkastuskäyntiin.

Tarkastuksessa ilmeni, että kettutarhalle oli jätetty eläviä eläimiä ravinnotta ja vedettä useiksi viikoiksi. Tarhalta löytyi myös muutamia kuolleita kettuja.

"On syytä epäillä omistajaa törkeästä eläinsuojelurikoksesta", poliisi tiedotti tiistaina huhtikuun 14. päivänä.

Tutkinta jatkuu. Tutkinnan kohteena oleva turkistarhayhtiö on sama, joka alkuvuodesta suunnitteli elävien siitoskettujen vientiä Suomesta Kiinaan. Vientihanke raukesi.

