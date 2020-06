Suomella on pyrkimys purkaa vapaa-ajan matkustusrajoituksia asteittain kesäkuun puolivälistä lähtien, arvioi sisäministeri Ohisalo

Hallituksen on tarkoitus päättää matkustusrajoituksista ensi viikolla. Ohisalon mukaan tarkkaa päivää ei ole vielä tiedossa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Suomella on pyrkimys purkaa vapaa-ajan matkustusrajoituksia asteittain kesäkuun puolivälistä lähtien, arvioi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.). Hän kuitenkin epäilee, ettei Suomi irtaudu kerralla kaikista EU:n sisärajarajoituksista.

Ohisalon ymmärryksen mukaan nykylainsäädäntöön tarvitaan päivitystä, jos matkustusrajoituksia halutaan eritellä yksittäisiä maita koskeviksi.

EU-maiden sisäministerit keskustelivat tänään matkustusrajoituksista ja vapaasta liikkuvuudesta EU:n sisällä. Monet maat ovat jo kertoneet poistavansa matkustusrajoituksia EU:n sisärajoilta ja höllentävänsä karanteenisuosituksia.

Komissio on tuonut esille ajatuksen jopa siitä, että matkustusrajoituksia EU:n ulkorajoilla voitaisiin purkaa heinäkuun alussa. Ohisalo kertoi kokouksen jälkeen, että Suomen ja monen muun jäsenmaan näkökulmasta ehdotettu aikataulu on liian nopea.

Suomessa ulkorajarajoitukset koskevat esimerkiksi Venäjän-rajaa.

Hallituksen on tarkoitus päättää matkustusrajoituksista ensi viikolla. Ohisalon mukaan tarkkaa päivää ei ole vielä tiedossa.

Sisäministeri kertoo, että hallitus käy läpi tuoreen tilannekuvan koronavirusepidemian etenemisestä. Hallitus kuulee myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkökulmia siitä, pystytäänkö karanteenisuosituksista luopumaan samalla, jos matkustusrajoituksia höllennetään.

"Täytyy miettiä, mikä on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Jos maiden väliset tautitilanteet ovat samanlaiset, niin silloin tuntuu tietysti erikoiselta se, että karanteenit olisivat edelleen voimassa", Ohisalo pohti.

Rajoitusten höllentämisessä hallitus punnitsee tautitilannetta ja kokonaiskuvaa. Ohisalon mukaan olisi tärkeää, että hallitus pystyisi päättämään useammasta kuin yhdestä askelmerkistä, jotta esimerkiksi matkailuyrittäjät saisivat kokonaiskuvan seuraavista askeleista.

Ohisalo ei suoraan ottanut kantaa siihen, voiko Suomi jättää avaamatta vapaa-ajan matkailun Ruotsiin, jossa koronavirustilanne on pahempi kuin esimerkiksi muualla Pohjoismaissa. Esimerkiksi Tanska ja Norja ovat jo aiemmin sopineet avaavansa rajansa kesäkuun puolivälissä toisilleen, mutta ei Ruotsille.

"Jos kahden maan välillä on samanlainen tautitilanne, niin silloin on helppo lähteä purkamaan rajoituksia. Tietysti me katsomme hallituksessa lähialueiden osalta sitä tautitilannetta ja etenemme sen mukaan", Ohisalo sanoi.