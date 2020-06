Lukijalta: Liikkuvana äänestäjänä olen keksinyt ainakin yhden syyn keskustan kannatusahdinkoon

"Nyt koronaongelmien aikana on uskallettu puhua huoltovarmuudesta, mutta siinäkään ei ole kannettu juuri huolta ruuasta."

Puolueettomana, liikkuvana äänestäjänä, olen keksinyt ainakin yhden syyn keskustan kannatusahdinkoon. Puolue oli alun perin nimeltään Maalaisliitto, eli sen päätehtävä oli maaseudun väestön elinkeinojen ja olojen puolustaminen. Keskustapuolueena se on viime vuosikymmeninä ollut mukana tai ainakin hyväksynyt maatalouden alasajon, mikä on ollut hallinnon ainakin epävirallinen tavoite.

Sen aikana on tehty päätöksiä, jotka ovat ratkaisevasti vaikeuttaneet maatalouden harjoittamista, siis kotimaisen ruuan tuotantoa Suomessa. On luovuttu erinäisistä EU-tuista ilman perusteita, myyty lannoitetuotanto lähes pilkkahinnalla ulkomaille ja hyväksyt­ty maatalouden valvontaviranomaisten mielivaltainen toiminta, joka on johtanut jopa viljelijöiden oikeusturvan heikkenemiseen.

Tällaista toimintaa seurannut maaseudun väki on tehnyt johtopäätöksiä, jotka näkyvät tämän puolueen kannatus­luvuissa.

Nyt koronaongelmien aikana on uskallettu puhua huoltovarmuudesta, mutta siinäkään ei ole kannettu juuri huolta ruuasta, jonka tuottaminen on uskottu vähenevän ja vanhenevan viljelijäjoukon uhrautuvan toiminnan varaan itsestään selviönä. Vai onko koronakorvauksia suunniteltaessa joku huomannut puhuttavan ruuantuotannon tukemisesta?

Sota-ajan ja sen jälkeisten pulavuosien aikaisesta lapsuudesta muistan hyvin, mikä merkitys ruuan vähyydellä on ihmisille. Noina aikoina maa­talousväkeä ei vähätelty.

Kalevi Vainio

Mäntsälä

