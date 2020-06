"Alkaa olla selittelyssä kiintiö täynnä", kuvailee perussuomalaisten Riikka Slunga-Poutsalo puolueen maanantaina esittelemää kohujulkaisua

Maija Partanen, Kari Salonen

Riikka Slunga-Poutsalo ja Kike Elomaa.

Perussuomalaisten naisten mukaan puolueessa ei alisteta naisia.

"Puolueessa ei ole koskaan ollut epäselvyyttä siitä, etteikö nainen olisi samalla viivalla miehen kanssa. Mitään päinvastaista ei ole tullut esille", sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo.

"Tapaturma on tapahtunut ja puolueen kannanotto tullut eilen, ja allekirjoitan sen täysin. Muuta kommentoitavaa minulla ei ole ja alkaa olla selittelyssä kiintiö täynnä."

Slunga-Poutsalo toimi perussuomalaisten puoluesihteerinä vuosina 2013–2019. Ajanjaksoon sisältyi kohuja, joihin liittyivät muun muassa Olli Immonen, Teuvo Hakkarainen ja Jussi Halla-ahon valinta puolueen puheenjohtajaksi sekä sitä seurannut puolueen hajoaminen.

Nyt syntynyt kohu johtuu ajatuspaja Suomen Perustan julkaisuohjelmassa olevasta Totuus kiihottaa -teoksesta, jonka on kirjoittanut Jukka Hankamäki ja jossa naisista puhutaan alistavasti.

Kirjaa esiteltiin puolueen tilaisuudessa maanantaina puoluejohdon ollessa paikalla, mutta sitä nousseen kohun jälkeen puolueen puheenjohtaja Halla-aho ja varapuheenjohtaja Riikka Purra lähettivät asiasta tiedotteen.

Siinä sanottiin, etteivät he ole lukeneet kirjaa, puolue ei tarkasta julkaisuja tai päätä niistä ja että julkaisut eivät ole puolueen kannanottoja. He epäilivät kuitenkin, etteivät harkintakyky ja laadunvalvonta ole toiminut toivotusti.

Purra istuu Suomen Perusta -säätiön hallituksessa. Hän on kommentoinut Hankamäen näkemyksiä "silkaksi kuraksi".

Vaikka puolueessa onkin vedetty rajaa puolueen ja ajatuspajan välille, täysin erillisiä ne eivät ole. Ajatuspajan hallituksessa istuvat Purran lisäksi myös kansanedustajat Juho Eerola, Laura Huhtasaari ja Ville Vähämäki ja se määrittelee olevansa "perussuomalaista kansanliikettä lähellä toimiva poliittinen ajatuspaja".

Myös kansanedustaja Ritva "Kike" Elomaa tuomitsee Hankamäen kirjoitukset.

"Ajatukset ovat tämän filosofin ja tutkijan omia ja hänen naiskuvansa käsittämätön. Olen ollut mukana perussuomalaisissa vuodesta 2006, enkä ole missään tapauksessa kokenut mitään tällaista eikä puolueessa näy mitenkään, että käytettäisiin tällaista tyyliä", Elomaa sanoo viitaten naisten alistamiseen.

Pikemminkin päinvastoin.

"Meillä on vahvat naiset eduskunnassa ja kentällä sananvaltaa niin kuin miehilläkin. Jos tuollainen pitäisi paikkansa, nousisimme vastaan ja miehet olisivat hätää kärsimässä ja naisten jäsenmäärä kasvaisi entistä nopeammin. Mutta ei meidän tarvitse nousta, kun tuollaista ei ole. Meillä osaaminen ja ihminen ratkaisevat, ei se, onko mies vai nainen."

Elomaa toimii myös Perussuomalaisten Naisen puheenjohtajana.

"Meillä ei ole mitään tietoa Perustan poppoon toiminnasta. Aikaisemmin sieltä on tullut kriittisiä katsantokantoja milloin mihinkin, ja hyvä että käsitellään. Mutta tämän nimenomaisen Hankamäen kirjoitukset me jyräämme, koska hänellä on harkintakyky pettänyt."

Puolueen toinen varapuheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsen, kansanedustaja Arja Juvonen ei halunnut kommentoida MT:lle tätä jupakkaa, eikä myöskään sitä, aikooko loppuviikosta kokoontuva puoluehallitus erottaa kansanedustaja Ano Turtiaisen puolueesta.

Turtiainen erotettiin jo eduskuntaryhmästä rasistisen tviittailunsa vuoksi.

Elomaakaan ei ota erottamiseen kantaa, mutta kehottaa jokaisen miettimään kirjoitteluaan.

"Ensin pitää rauhoittua, jos ei meinaa pysyä nahoissaan, Ano myös. Pitää ajatella ennen kuin sanoo. Jos saisin päättää, kieltäisin koko twitterin!"